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21城市響應 台僑車隊遊行 聲援台灣加入WHO

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
車隊出發。(特派員黃惠玲/攝影)
車隊出發。(特派員黃惠玲/攝影)

世界衛生大會(WHA)已經開幕，台灣雖然還是沒有收到世界衛生組織(WHO)的邀請函，但芝加哥地區台僑日前自動組織了20多輛汽車組成的車隊遊行，一方面感謝美國發聲支持台灣參與WHA，同時也希望各界持續關注並推動台灣加入WHO並參與WHA。

芝加哥的車隊遊行由芝加哥華商經貿協會主辦，車隊日前於郊區的華僑文教服務中心停車場集合，然後繞行主要幹道83號公路，再經過威斯蒙市街道後返回僑教中心，華商經貿會前會長江玲珠、副會長程秀鳳表示，同一天在全球8個國家的21座城市均有台僑組織的車隊遊行，且遊行車隊每輛都掛上台灣與美國國旗，並於車體懸掛了中英文橫幅。

華商經貿協會發起「車隊遊行挺台灣加入WHO與WHA」行動。(特派員黃惠玲/攝影)
華商經貿協會發起「車隊遊行挺台灣加入WHO與WHA」行動。(特派員黃惠玲/攝影)

華商經貿協會前會長江玲珠(右三)、副會長程秀鳳(左二)與駐芝台北經文處處長姜森(...
華商經貿協會前會長江玲珠(右三)、副會長程秀鳳(左二)與駐芝台北經文處處長姜森(左四)等人，參與支持車隊遊行。(特派員黃惠玲/攝影)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森說，車隊遊行不但是希望喚起大家對於台灣加入WHO的關注，更要藉此表達「疫情期間，只有直到每個人都安全，才是真正安全」的信息。

芝僑教中心主任劉綏珍說，台灣雖然身為防疫模範生，但也無法長期置身於全球公衛醫療體系之外，尤其近期台灣疫情升溫，「顯示沒有任何國家可以單獨面對病毒侵襲」，非常需要國際合作共同抗疫，當天的車隊遊行的目的，希望能夠引起美國社會了解台灣參與WHA與加入WHO的重要性。

駐芝加哥台北經文處副處長陳彥夆、組長李唯誠、僑教中心副主任黃慶育，以及僑務諮詢委員項邦珍、陳美麗等，都全程支持參與。

台灣 遊行 芝加哥

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