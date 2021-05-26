我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

牛肉進價上升20%-25% 芝加哥餐館醞釀漲價

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
牛肉價格持續上升，想吃牛排要更貴了。(pexels)
牛肉價格持續上升，想吃牛排要更貴了。(pexels)

由於肉品處理廠人手不足，而市場需求卻因新冠疫情緩解不斷增加，導致芝加哥地區餐館的肉類食品價格被迫調升，餐廳東主表示，其中牛排的成本漲幅在20%到25%間，魚的成本價格更增加了五成到一倍。

芝加哥市區餐館Tavern on Rush主廚柯然茲納(Luca Corrazina)說，不論牛肉、魚等食材的價格，幾乎一律飛漲，「芝加哥的牛排館現在只能靠以量制價，勉強平衡持續上升的肉品成本」。

他說，該餐廳為了避免反應成本而大幅漲價，反而嚇跑好不容易回來的顧客，因此目前大部分肉品餐點售價都僅「微調」而已。

在森林公園區(Forest Park)經營Small Batch燒烤餐館的史廷頓(Greg Stinton)說，他的餐廳2019年開業，是一家小成本經營的餐廳，「除了漲價，我別無選擇」，他表示，曾試著想自行吸收肉品價格上揚的成本，然而肉價停不下的漲勢，已經超過小餐館能負擔。

在橡樹公園(Oak Park)開Carnival超市的業主帕里斯(Arthur Paris)說，因為他的超市是社區型，因此他盡量在成本範圍內控制肉價平穩，不過，許多人在連鎖大超市都已經發現了肉價飆漲的情形。

史廷頓說，這次的漲價應該只是暫時性的，「我看不出來有任何肉價長期飆升的跡象」。

華埠大東北餐館指出，不僅是肉價上揚，很多食材都不斷漲價，「但我們又不敢貿然漲價，怕顧客流失」，經歷一年營業低潮的餐館東主，都對於漲價一事有所畏懼，不過，一家專門印製中餐菜單的業者說，已經接到一些重新印製菜單的生意，主要都是因為菜餚調高售價。

伊利諾牛肉協會(Illinois Beef Association)表示，牛肉供應鏈正出現前所未有的情況，導致超市與餐館牛肉價格上漲，該協會稱，雖然大型食品超市的價格有所調漲，但其實一般養殖牛的農戶並沒有漲價，且「許多農場主今年銷售牛隻收入僅勉強達到收支平衡」。

「對於養牛農戶來說，這種情況很令人沮喪，因為他們的盈利明明越來越困難，然而終端顧客卻要支付更高昂的價格來消費牛肉」。

芝加哥 華埠 疫情

上一則

票投拜登 土地仍被收購築牆 業主怒被騙

下一則

疫情期間 休士頓科技人才成長排名全國第2

延伸閱讀

牛肉成本持續飆漲 芝牛排館漲價壓力大

牛肉成本持續飆漲 芝牛排館漲價壓力大

「我是亞裔我驕傲」傳統月活動 頒發抗疫英雄獎

「我是亞裔我驕傲」傳統月活動 頒發抗疫英雄獎
請不到人 1/5中餐館永久關閉

請不到人 1/5中餐館永久關閉

養牛加速暖化 美國人去年買牛肉卻飆升24%

養牛加速暖化 美國人去年買牛肉卻飆升24%
就是要你吃肉 內州推動「牛肉護照」 集滿印章抽大獎

就是要你吃肉 內州推動「牛肉護照」 集滿印章抽大獎

江西出土10枚恐龍蛋化石 外觀激似牛肉 網友喊「餓了」

江西出土10枚恐龍蛋化石 外觀激似牛肉 網友喊「餓了」

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊／Instagram）

德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法

2021-05-25 21:27
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
舌頭巨大症的患者之一，Kerry Washington。(KHOU)

罕見新冠併發症 「巨舌」無去進食 須靠插管維生

2021-05-21 20:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男