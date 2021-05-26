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國殤日連假 自駕遊大增 周四下午最塞

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
AAA預測國殤日芝加哥各公路將出現堵塞。(特派員黃惠玲/攝影)
AAA預測國殤日芝加哥各公路將出現堵塞。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情趨緩，國殤節連假周末出遊的人大幅成長，根據美國汽車協會AAA估計，今年將有超過150萬名伊利諾州民眾在這個周末外出旅遊，其中又以開車上路的人數最多，芝加哥地區交通尖峰時間，預估出現在27日下午2時45分到4時45分，而最阻塞路段為摩根街與沃夫路(Wolf Rd.)間的州際290號公路。

AAA預測今年的國殤節周末出遊人數，將比去年同期增長六成，估計從27日到31日間，全美超過3700萬人將外出離家至少50哩，去年此數字只有2300萬人，2020年也是有史以來的新低紀錄。

與2019年國殤日出遊的人數相比，今年還是比前年少了13%(約600萬人)。

這些旅遊人口中，選擇自駕遊的最多，約達3400萬人，比去年同期的1200萬人提高了52%；搭機出遊的則有250萬人，去年同期激增將近六倍；使用其他交通方式出遊的則約有23萬7000人。

AAA也提醒，3000多萬計畫駕車出遊者，需有面臨全美汽油價格飆高的心理準備，預估每加侖油價將超過3元，這也將是2014年以來的最高價格，「需求越高，價格越貴」，尤其打算去海邊、山上等著名旅遊景點者，可能還會遭遇加油站汽油售罄補貨不及的情況。

至於氣候方面，國家氣象局指出，在華氏80多度高溫連續幾天籠罩大芝加哥地區後，預測周末起氣溫將下降，其中27日到29日間的最高溫將不到60度，30到31日則稍微回溫到60多度。

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