「我是亞裔我驕傲」傳統月活動 頒發抗疫英雄獎

「我是亞裔我驕傲」獲得熱烈支持。(特派員黃惠玲/攝影)

由美中亞裔 健康協會等10多個社團聯合舉辦的「我是亞裔我驕傲」亞太裔傳統月活動，日前在加哥華埠廣場舉行，當天活動中向六位人士頒贈「抗疫英雄獎」，以表彰他們於新冠疫情 期積極協助社區對抗疫情。

亞裔健康協會主任劉紅表示，這次的活動名為「我是亞裔我驕傲」，主要因為在疫情和針對亞裔的仇恨犯罪雙重夾擊下，華裔處在一個艱難的時刻，所以今年慶祝亞裔月，不僅要表彰亞裔為美國做出的貢獻，也要為亞裔加油鼓氣，讓每一名亞裔為自己的民族文化和身分感到自豪。

六名抗疫英雄包括伊利諾州第八區國會眾議員Raja Krishnamoorthi、伊州議會州眾議員馬靜儀、醫師陳書(Shu Chan，音譯)、芝加哥 25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)、培德中心吳常義、芝加哥第七頻道華裔主徐平(Judy Hsu)。

美亞健康協會主任劉紅(前)感謝包括徐平(前右一)、馬靜儀(前右二)、Raja Krishnamoorthi(前左二)等人協助社區抗疫。(特派員黃惠玲/攝影)

此外，活動中也頒贈榮譽獎狀，給曾在芝華人抗新冠病毒基金會的抗疫行動中捐款100元及以上者。

伊州財長方仲華、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、第九警分局局長傑羅姆，以及福建商會、芝北中文中心、全球友誼交流基金會、大芝加哥華人婦女商會、希林協會等社團或機構的負責人，都到場共襄盛舉。

當天並推出了精彩表演節目，包括舞龍舞獅、廣場舞、中國武術、馬來西亞民族舞、墨西哥團體舞等，十分吸睛；此外，現場還推出了免費健康檢查項目，反應熱烈，會場中還有芝加哥中文學校、華博會的服務攤位，為大家介紹與講解書法法繪畫及博物館正在展出的中餐美食歷史展覽。

另一項受到歡迎的服務為「疫苗施打」，許多12歲及以上的青少年在父母陪伴下參與踴躍。