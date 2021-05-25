聯航送大獎 打疫苗可免費無限搭頭等艙

聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

為鼓勵接種疫苗 ，多州紛紛推出百萬獎金大抽獎，而正迎接新冠疫情 以來旅遊復甦的航空公司，也出招獎勵施打，聯合航空(United Airlines)即日起推出「打疫苗送機票」(Your Shot to Fly)抽獎，其中五位幸運中獎者可獲全年無限搭乘聯航班機的頭等艙雙人機票，另外還會送出30套(每套兩張)可飛往全世界任何地方的頭等艙機票。

聯航表示，即日起到6月22日間，參加者只要將自己的疫苗卡拍照後上傳到聯航，就有機會獲得大獎，其中30套頭等艙機票得主將在6月份陸續抽出，而五位全年無限搭乘聯航班機的得主，將在7月1日抽出公布。

聯航執行長柯比(Scott Kirby)表示，對於可以激勵大家施打疫苗，聯航覺得驕傲，「感謝疫苗問世，讓更多旅遊目的地可以開放，我們知道顧客非常渴望飛行」，他說，藉著新的疫苗獎勵計畫，將可給人們更多機會與朋友、家人團聚，「長久期待的旅遊，就只距離一劑疫苗而以」。

想參加此抽獎者，不需要購買任何機票或在聯航消費，只要年滿18歲的聯航里程計畫會員(United Mileage Plus Program)，上傳疫苗卡後，就可參加抽獎。

美國 多家航空公司剛剛宣布增加好幾百班次到美國與世界各地的航班，其中聯航7月份將增加400個航班。