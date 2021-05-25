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台增281例+校正261例 本土確診破4000

聯航送大獎 打疫苗可免費無限搭頭等艙

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

為鼓勵接種疫苗，多州紛紛推出百萬獎金大抽獎，而正迎接新冠疫情以來旅遊復甦的航空公司，也出招獎勵施打，聯合航空(United Airlines)即日起推出「打疫苗送機票」(Your Shot to Fly)抽獎，其中五位幸運中獎者可獲全年無限搭乘聯航班機的頭等艙雙人機票，另外還會送出30套(每套兩張)可飛往全世界任何地方的頭等艙機票。

聯航表示，即日起到6月22日間，參加者只要將自己的疫苗卡拍照後上傳到聯航，就有機會獲得大獎，其中30套頭等艙機票得主將在6月份陸續抽出，而五位全年無限搭乘聯航班機的得主，將在7月1日抽出公布。

聯航執行長柯比(Scott Kirby)表示，對於可以激勵大家施打疫苗，聯航覺得驕傲，「感謝疫苗問世，讓更多旅遊目的地可以開放，我們知道顧客非常渴望飛行」，他說，藉著新的疫苗獎勵計畫，將可給人們更多機會與朋友、家人團聚，「長久期待的旅遊，就只距離一劑疫苗而以」。

想參加此抽獎者，不需要購買任何機票或在聯航消費，只要年滿18歲的聯航里程計畫會員(United Mileage Plus Program)，上傳疫苗卡後，就可參加抽獎。

美國多家航空公司剛剛宣布增加好幾百班次到美國與世界各地的航班，其中聯航7月份將增加400個航班。

疫苗 美國 疫情

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