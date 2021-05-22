已接種仍害怕出門 或罹患疫情焦慮症

專家建議患有「疫情焦慮症」者，在完全接種後，嘗試跟兩三友人或家人到戶外聚會。(特派員黃惠玲╱攝影)

新冠疫情 爆發15個月以來，民眾生活終於因為新冠疫苗問世而獲得緩解，隨著疫情降溫，許多人迫不及待回到疫情前的生活模式，不過，傳染病專家席翠伯格(Robert Citronberg)表示，有些人因為長期戴口罩 、保持社交距離 ，或在病毒肆虐期完全與人隔離的情況下，導致出現疫情焦慮症(COVID Anxiety Syndrome)而懼怕恢復疫情前生活。

英國研究指出，疫情焦慮症的症狀，包括害怕感染而不敢踏出家門一步；即使非高危險群，仍時常留意自己和別人是否有感染症狀，還有就是逃避社交環境或與人接觸。

席翠伯格提醒，民眾如果持續缺乏社交生活可能帶來不良的影響，他鼓勵已經完全接種者，應試著開始出門參加活動。

他也提到，重新適應生活的要訣是從小事開始，例如自己或與完全接種的朋友一起在室內或到戶外用餐；或嘗試參加一、兩個疫情期不敢接觸的活動，他說，只要邁出第一步，就會慢慢習慣。

席翠伯格表示，數據證實已完全接種者的感染機率會非常小，大家應要有信心，同時他也提醒還沒有接種者，應該持續戴口罩和保持社交距離。

如果出席家庭聚會，除非家裡有高危險群家人，否則尚未接種的孩童並不太會威脅健康，假使還是非常擔心的話，可以讓孩童戴口罩，或在戶外辦活動。

他說，只要室內有空氣清淨機(HEPA)過濾空氣，加上大家都戴口罩，安全應該無虞。

席翠伯格表示，新冠疫情對民眾等於是一項巨大創傷事件，大家應彼此尊重每個人回歸正常生活的步調。