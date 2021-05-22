我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

治安警戒期來臨 芝華埠出現反警塗鴉

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠旁出現反警塗鴉。(讀者提供)
華埠旁出現反警塗鴉。(讀者提供)

芝加哥華埠旁一處停車場上的卡車車身，近日出現疑似「謀殺警察」英文字樣的塗鴉，第九警分局接到多通舉報後，20日下午派員到現場察看，承辦警員說，該處為私人土地、私人車輛，儘管內容令人意外但很難處理，警察表示，由於年度治安最糟的國殤假期來臨，即日起到6月7日所有警察均已接獲通知取消休假，「又要我們維護治安，又嚴厲對我們攻擊，真的很無奈。」

由於這幾年陸續發生警察槍殺或涉嫌謀殺民眾事件，導致要求撤銷警局的民意甚囂塵上，警察工作也面臨前所未有的壓力。

雖然現階段徹除警局的要求仍未實現，但從去年明尼蘇達州佛洛伊德事件發生後，芝加哥學生及多個組織，開始積極推動的「警察退出校園」，則已出現成果。

芝加哥公立學校(CPS)月前已經宣布，芝加哥警察局安排警員到各高中擔任警察專員(school resource officers，簡稱SRO)的項目起停，CPS表示，會找尋更全面保護校園安全的方式，汰換現行備受爭議的SRO方案。

另方面，芝加哥案槍擊案件今年再創新高，根據統計顯示，今年1到3月共有131人遭謀殺，比去年同期的98人增加了34%，4月及5月的情況也未見好轉，芝加哥警局因此推出「社區警務行動」(NPI)，通過直接與居民互動解決生活質量問題，從而與社區建立信任，在此同時，警局也將與各地的外展組織與預防暴力機構合作。

「現在的趨勢很明顯是民眾不信任警察，但其實絕大多數的警察都謹守本分」，一名基層警察說，除了民眾的不信任外，市府高層在適當的時候未出面挺警，也讓警察們十分失望，整個警界「選擇退休的人越來越多，招募的新人卻越來越少」。

對於華埠出現激烈的反警塗鴉，警察呼籲大家能夠保持理性，同時也不忘提醒，務必留意接下來兩周的社區與自身安全。

警察 芝加哥 華埠

上一則

波士頓市長開除警長鬧上法院 珍妮：有權開除

下一則

羅大學生集會抗議強制接種 無人能證明疫苗安全

延伸閱讀

封路戶外用餐創生機 南北華埠今夏續推

封路戶外用餐創生機 南北華埠今夏續推
芝加哥環區接種率百分百 華埠一帶僅5成

芝加哥環區接種率百分百 華埠一帶僅5成
芝夏季盛會回歸 酒店迎復甦 6月陸續重新營運

芝夏季盛會回歸 酒店迎復甦 6月陸續重新營運
鼓勵青少年施打 芝加哥「疫苗巴士」開到校園

鼓勵青少年施打 芝加哥「疫苗巴士」開到校園
中駐溫哥華領館 2度遭潑灑液體、塗鴉

中駐溫哥華領館 2度遭潑灑液體、塗鴉
哈佛大學雕塑 驚現「應召找華人」塗鴉

哈佛大學雕塑 驚現「應召找華人」塗鴉

熱門新聞

商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
去年正值新冠疫情高峰「上空吧！吉普周末趴」照樣人氣高。(美聯社／休士頓紀事報)

德州海灘漏夜「上空趴」 151人被捕

2021-05-16 20:02
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
被常春藤學校錄取的周可迪，分享聾啞父母與社區對他的幫助。（FOX 截圖）

「手語是我的母語」 德州華裔生常春藤各校爭搶

2021-05-16 21:10
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁