治安警戒期來臨 芝華埠出現反警塗鴉

華埠旁出現反警塗鴉。(讀者提供)

芝加哥華埠 旁一處停車場上的卡車車身，近日出現疑似「謀殺警察 」英文字樣的塗鴉，第九警分局接到多通舉報後，20日下午派員到現場察看，承辦警員說，該處為私人土地、私人車輛，儘管內容令人意外但很難處理，警察表示，由於年度治安最糟的國殤假期來臨，即日起到6月7日所有警察均已接獲通知取消休假，「又要我們維護治安，又嚴厲對我們攻擊，真的很無奈。」

由於這幾年陸續發生警察槍殺或涉嫌謀殺民眾事件，導致要求撤銷警局的民意甚囂塵上，警察工作也面臨前所未有的壓力。

雖然現階段徹除警局的要求仍未實現，但從去年明尼蘇達州佛洛伊德事件發生後，芝加哥學生及多個組織，開始積極推動的「警察退出校園」，則已出現成果。

芝加哥公立學校(CPS)月前已經宣布，芝加哥警察局安排警員到各高中擔任警察專員(school resource officers，簡稱SRO)的項目起停，CPS表示，會找尋更全面保護校園安全的方式，汰換現行備受爭議的SRO方案。

另方面，芝加哥案槍擊案件今年再創新高，根據統計顯示，今年1到3月共有131人遭謀殺，比去年同期的98人增加了34%，4月及5月的情況也未見好轉，芝加哥警局因此推出「社區警務行動」(NPI)，通過直接與居民互動解決生活質量問題，從而與社區建立信任，在此同時，警局也將與各地的外展組織與預防暴力機構合作。

「現在的趨勢很明顯是民眾不信任警察，但其實絕大多數的警察都謹守本分」，一名基層警察說，除了民眾的不信任外，市府高層在適當的時候未出面挺警，也讓警察們十分失望，整個警界「選擇退休的人越來越多，招募的新人卻越來越少」。

對於華埠出現激烈的反警塗鴉，警察呼籲大家能夠保持理性，同時也不忘提醒，務必留意接下來兩周的社區與自身安全。