我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

首屆華盛頓學院成功藝文會獎學金頒發

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥哈洛華盛頓學院應屆畢業生德聰紐，獲得首屆成功藝文協會藝術獎學金。(德聰紐提供)
芝加哥哈洛華盛頓學院應屆畢業生德聰紐，獲得首屆成功藝文協會藝術獎學金。(德聰紐提供)

芝加哥「成功藝文協會」捐贈的芝加哥市立哈洛華盛頓學院(Harold Washington College)藝術畢業生獎學金，日前透過網路舉行雲端首屆頒獎典禮，該校華裔副校長王向葵表示，在歡慶5月亞太裔傳統月之際，藉著獎學金頒發，為優秀學生提供經濟援助，無疑是展示華裔關懷社區的最佳方式之一。

頒獎典禮由該校顧問羅素(Rashaan Russell)主持，哈洛華盛頓學院校長羅沛茲(Daniel Lopez)首先在典禮中表示，非常感謝成功藝文協會的捐助獎學金，這對疫情期間面臨沉重經濟壓力的學生來說，將是一大緩解，他也希望未來能夠建立更多合作、交流。

成功藝文會會長楊宗德說， 藝文會的成員都是成大校友，該會創立宗旨就是集合校友力量，支持美國的各種文化與藝術活動，而設立藝術獎學金也是該會的工作目標之一，「幫忙想在藝術文化界發展的學生追求並實現夢想，最好的方式莫過於提供經濟支援」。

在取得藝文會董事成員同意後，也幸運得到華盛頓學院王向葵的大力支持，因此在很快時間內成立了第一年頒發3000元給藝術領域的畢業生。

經過評審，該校攻讀藝術與建築的應屆畢業生德聰紐(Larry Tchogniou)出線，成為首屆獎學金得主。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長陳彥夆也應邀參與了線上頒獎典禮，他感謝成功藝文協會以及華盛頓學院推動社區交流的無私付出，也應允將提供文化、教育合作的各方面協助。

德聰紐今秋將進入以建築系聞名的伊利諾理工學院(IIT)攻讀建築研究所，他說，很榮幸獲得該獎學金，及時的獎助讓他往夢想又靠近了一大步。

該校獎學金執行長羅沛茲(Maria Lopez)、藝術與建築系主任米圖爾(John Metoyer)都肯定德聰紐的勤奮、優秀，與會者並齊祝得獎者發揮所長、前途光明。

哈洛華盛頓學院校長羅沛茲、副校長王向葵(右上)感謝成功藝文協會的慷慨捐助。(雲端...
哈洛華盛頓學院校長羅沛茲、副校長王向葵(右上)感謝成功藝文協會的慷慨捐助。(雲端典禮截圖)

芝加哥 華裔 美國

上一則

新州整治交通 下周起不繫安全帶就罰款

下一則

疫期炒醫藥股 新州議員未公開收入惹議

延伸閱讀

中華文化學校結業典禮 歡送2020、2021畢業生

中華文化學校結業典禮 歡送2020、2021畢業生
看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？
SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準
SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準
「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區

「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區
哈佛、耶魯都要她 少女獲19校總額500萬獎學金

哈佛、耶魯都要她 少女獲19校總額500萬獎學金

熱門新聞

商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
去年正值新冠疫情高峰「上空吧！吉普周末趴」照樣人氣高。(美聯社／休士頓紀事報)

德州海灘漏夜「上空趴」 151人被捕

2021-05-16 20:02
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
被常春藤學校錄取的周可迪，分享聾啞父母與社區對他的幫助。（FOX 截圖）

「手語是我的母語」 德州華裔生常春藤各校爭搶

2021-05-16 21:10
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁