首屆華盛頓學院成功藝文會獎學金頒發

芝加哥哈洛華盛頓學院應屆畢業生德聰紐，獲得首屆成功藝文協會藝術獎學金。(德聰紐提供)

由芝加哥 「成功藝文協會」捐贈的芝加哥市立哈洛華盛頓學院(Harold Washington College)藝術畢業生獎學金，日前透過網路舉行雲端首屆頒獎典禮，該校華裔 副校長王向葵表示，在歡慶5月亞太裔傳統月之際，藉著獎學金頒發，為優秀學生提供經濟援助，無疑是展示華裔關懷社區的最佳方式之一。

頒獎典禮由該校顧問羅素(Rashaan Russell)主持，哈洛華盛頓學院校長羅沛茲(Daniel Lopez)首先在典禮中表示，非常感謝成功藝文協會的捐助獎學金，這對疫情期間面臨沉重經濟壓力的學生來說，將是一大緩解，他也希望未來能夠建立更多合作、交流。

成功藝文會會長楊宗德說， 藝文會的成員都是成大校友，該會創立宗旨就是集合校友力量，支持美國 的各種文化與藝術活動，而設立藝術獎學金也是該會的工作目標之一，「幫忙想在藝術文化界發展的學生追求並實現夢想，最好的方式莫過於提供經濟支援」。

在取得藝文會董事成員同意後，也幸運得到華盛頓學院王向葵的大力支持，因此在很快時間內成立了第一年頒發3000元給藝術領域的畢業生。

經過評審，該校攻讀藝術與建築的應屆畢業生德聰紐(Larry Tchogniou)出線，成為首屆獎學金得主。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長陳彥夆也應邀參與了線上頒獎典禮，他感謝成功藝文協會以及華盛頓學院推動社區交流的無私付出，也應允將提供文化、教育合作的各方面協助。

德聰紐今秋將進入以建築系聞名的伊利諾理工學院(IIT)攻讀建築研究所，他說，很榮幸獲得該獎學金，及時的獎助讓他往夢想又靠近了一大步。

該校獎學金執行長羅沛茲(Maria Lopez)、藝術與建築系主任米圖爾(John Metoyer)都肯定德聰紐的勤奮、優秀，與會者並齊祝得獎者發揮所長、前途光明。