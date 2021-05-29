庫克郡財長Maria Pappas中國城慶祝亞裔月暨現場冒雨提供便民服務

庫克郡財長Maria Pappas在中國城慶祝亞裔月暨現場冒雨提供便民服務！

庫克 郡財長Maria Pappas日前來到芝加哥中國城與大家一起慶祝亞裔 傳統文化月并現場辦公，冒雨提供便民服務。名譽副財務長馬森柱先生、美中餐飲聯合會主席胡曉軍以及多位社團領袖出席慶祝亞裔月活動。Maria Pappas在致辭時表示，很高興可以同大家一起慶祝五月的亞太裔傳統文化月，她介紹，新版小冊子《房地產稅制度》手冊有27種語言功能，而財長網站則有108種語言功能，可讓居住在庫克郡的每一個族裔都可用他們自己的語言來了解有關其房屋和其他財產的有關信息。Pappas還表示，新版小冊子可以從活動現場領取，也可以從財長網站上下載：CookCountyTreasurer.com。

當天慶祝活動有舞獅及鞭炮助興，財長還在美中餐飲聯合會主席胡曉軍提議下在“我愛唐人街”（we love Chinatown!）橫幅上簽名支持。Maria Pappas冒雨向中國城居民派發關于地稅信息的中文小冊子，現場并有雙語工作人員接待前來查詢地稅的民眾，講解房產稅退稅 政策。Pappas還用手機耐心的展示如何登錄財長網站，查詢您是否符合房產稅老年人豁免資格，如果符合，如何申請？以及查詢多年來是否存在多繳地稅等。因為目前止，在包括芝加哥在內的庫克郡，有高達4600萬美元的老年人房產稅豁免以及7600萬美元的退款無人申請認領。

Pappas解釋，在美國，老年人房產稅豁免和老年人房產稅凍結豁免是很常見的房產稅豁免形式。如果業主年滿65歲，納稅年當年1月1日擁有并在房屋里，則符合資格。如果房產屬於夫妻共同擁有，則只需要雙方中的一方年滿65歲，就可開始享受老年人豁免。一般來說，業主可獲得最高$300的豁免額，如果老夫妻雙方都年滿65歲，則平均可以獲得高達$750的老年人豁免額。而老年人房產稅凍結豁免，則是針對家庭年收入在6.5萬美元及以下的老年人屋主的一項政策。如果豁免申請被批，老年人的房產估計（EAV）會自動減少到至少$2000。

業主可以訪問CookCountyTreasurer.com申請退稅和遺漏的豁免，步驟如下：選擇標有“您的財產稅概述” （Your Property Tax Overview）的紫色框，輸入地址，您將看到房子的照片，選擇“查看您的財產稅信息”（View Your Property Tax Information），向下滾動查看您是否有資格獲得7600萬美元的可用超額付款，或4600萬美元的免稅額。