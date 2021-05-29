我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增320本土、166校正 總計486確診 21死新高

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

庫克郡財長Maria Pappas中國城慶祝亞裔月暨現場冒雨提供便民服務

本報芝加哥訊
庫克郡財長Maria Pappas在中國城慶祝亞裔月暨現場冒雨提供便民服務！
庫克郡財長Maria Pappas在中國城慶祝亞裔月暨現場冒雨提供便民服務！

庫克郡財長Maria Pappas日前來到芝加哥中國城與大家一起慶祝亞裔傳統文化月并現場辦公，冒雨提供便民服務。名譽副財務長馬森柱先生、美中餐飲聯合會主席胡曉軍以及多位社團領袖出席慶祝亞裔月活動。Maria Pappas在致辭時表示，很高興可以同大家一起慶祝五月的亞太裔傳統文化月，她介紹，新版小冊子《房地產稅制度》手冊有27種語言功能，而財長網站則有108種語言功能，可讓居住在庫克郡的每一個族裔都可用他們自己的語言來了解有關其房屋和其他財產的有關信息。Pappas還表示，新版小冊子可以從活動現場領取，也可以從財長網站上下載：CookCountyTreasurer.com。

當天慶祝活動有舞獅及鞭炮助興，財長還在美中餐飲聯合會主席胡曉軍提議下在“我愛唐人街”（we love Chinatown!）橫幅上簽名支持。Maria Pappas冒雨向中國城居民派發關于地稅信息的中文小冊子，現場并有雙語工作人員接待前來查詢地稅的民眾，講解房產稅退稅政策。Pappas還用手機耐心的展示如何登錄財長網站，查詢您是否符合房產稅老年人豁免資格，如果符合，如何申請？以及查詢多年來是否存在多繳地稅等。因為目前止，在包括芝加哥在內的庫克郡，有高達4600萬美元的老年人房產稅豁免以及7600萬美元的退款無人申請認領。

Pappas解釋，在美國，老年人房產稅豁免和老年人房產稅凍結豁免是很常見的房產稅豁免形式。如果業主年滿65歲，納稅年當年1月1日擁有并在房屋里，則符合資格。如果房產屬於夫妻共同擁有，則只需要雙方中的一方年滿65歲，就可開始享受老年人豁免。一般來說，業主可獲得最高$300的豁免額，如果老夫妻雙方都年滿65歲，則平均可以獲得高達$750的老年人豁免額。而老年人房產稅凍結豁免，則是針對家庭年收入在6.5萬美元及以下的老年人屋主的一項政策。如果豁免申請被批，老年人的房產估計（EAV）會自動減少到至少$2000。

業主可以訪問CookCountyTreasurer.com申請退稅和遺漏的豁免，步驟如下：選擇標有“您的財產稅概述” （Your Property Tax Overview）的紫色框，輸入地址，您將看到房子的照片，選擇“查看您的財產稅信息”（View Your Property Tax Information），向下滾動查看您是否有資格獲得7600萬美元的可用超額付款，或4600萬美元的免稅額。

庫克 退稅 亞裔

上一則

聲稱有權強制醫護接種疫苗 德州醫院仍遭集體訴訟

下一則

國泰銀行將收購滙豐銀行加州10家分行

延伸閱讀

你能減免嗎快查！ 庫克郡房地產稅制度中文版手冊問世

你能減免嗎快查！ 庫克郡房地產稅制度中文版手冊問世
頂好廣場重新裝修 邁向年輕化

頂好廣場重新裝修 邁向年輕化
歡慶亞裔月 我愛中國城美食護照引人潮

歡慶亞裔月 我愛中國城美食護照引人潮
庫克郡財務長瑪麗亞帕帕斯 華埠慶祝亞太裔傳統文化月

庫克郡財務長瑪麗亞帕帕斯 華埠慶祝亞太裔傳統文化月
新人不用出門 庫克郡法庭網路公證結婚上路

新人不用出門 庫克郡法庭網路公證結婚上路
餐飲業優先 庫克郡6大疫苗站鼓勵每周一施打

餐飲業優先 庫克郡6大疫苗站鼓勵每周一施打

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」