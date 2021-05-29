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ADS專營餐館電腦系統一站服務特別推出送電腦/送打印機大優惠

本報芝加哥訊
ADS馬田電腦-專營餐館電腦系統一站服務，特別推出送電腦/送打印機大優惠！
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ADS馬田電腦公司是一家專注技術與服務的公司，最專業、最具規模的餐館客戶服務中心，提供餐館電腦一站服務，包括手機點餐/網上點餐/信用卡過帳/遠程保安監控系統/網站設計/餐館保險等一條龍服務。該公司擁有二十多年的餐館電腦經驗，數千家客戶優質體驗，並擁有Microsoft認證工程師強勁售后支撐！

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