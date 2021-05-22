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第四屆美國中餐國際論壇5/23線上舉行 Zoom Meeting ID：619 888 6512，Passcode：2021523

本報芝加哥訊
第四屆美國中餐國際論壇5/23線上舉行，歡迎各界出席！
第四屆美國中餐國際論壇5/23線上舉行，歡迎各界出席！

由美中餐飲業聯合會主辦的第四屆美國中餐國際論壇（THE 4TH US INTERNATIONAL CHINESE CUISINE FORUM)將於5月23日（星期日）早上9時線上研討會隆重登場。美中餐飲業聯合會主席胡曉軍（Tony Hu）歡迎各界出席，與全球餐飲業領軍人物，共同探討海外中餐業所面對的問題與機遇，為提升海外中餐檔次而共同努力。

美中餐飲業聯合會胡曉軍主席表示，今年論壇的主題是：後疫情時代餐飲業如何正確應對？我們身邊引進海外品牌到中國和中餐走出國門成功案例分享，中國原材料和中國酒走向海外之路淺析，以及如何加強全球中餐業的交流與合作。胡曉軍還表示，組委會邀請了很多主流媒體和政要及行業領袖出席，而且特別邀請了中國十大美食主播之一琴妹主持，並特別邀請三位神秘大明星嘉賓表演，屆時會有許多國家和地區的同行精英共襄盛舉，同時會進行全球優秀廚師、最佳廚師、優秀經理人、最佳經理人、優秀名店、最佳名店、全球弘揚中華飲食文化優秀人物獎、全球弘揚中華飲食文化傑出貢獻獎、全球弘揚中華飲食文化終生成就獎等評選和頒獎。

第四屆美國中餐國際論壇，時間為2021年5月23日，美中時間早上9時。Zoom Meeting ID：619 888 6512，Passcode：2021523。雲端論壇特別邀請國際一級著名男高音王宏偉、旅美著名男高音童韜、著名女高音楊帆給大家帶來精彩的演出。當天還有抽獎環節， 第一名（1名）國窖1573中國品味一瓶+紀念酒具，價值人民幣3000元、第二名（2名）國窖1573禮盒裝一瓶+ 紀念酒具、價值人民幣1200元，第三名（3名）國窖1573經典裝一瓶+紀念酒具價值人民幣1000元等。主辦方特別感謝今屆論壇的冠名贊助商瀘州老窖國際發展香港有限公司（提供瀘州老窖產品給抽獎者和論壇嘉）；鑽石贊助：美國騰昇地產投資公司；黃金贊助：美國銀河國際集團黃杰克董事長；白銀贊助：美國桃源保險會計投資公司等的大力支持。

美中餐飲業聯合會（原美國中餐學會www.u-cra.com）是一個集一般行業協會，商會和學術研究機構三者於一體的非營利非政治組織，它將與餐飲業相關鏈的各行各業緊密地聯合在一起，涵蓋美中兩國的餐廳、酒店、地產、媒體、稅務、會計、保險、設計、裝修、法律、食品進出口及批發、旅遊、烹飪學校及研發機構、美食協會及組織等等，總部設在芝加哥，宗旨是致力於打造全球頂級餐飲業交流平台，既幫助美國餐飲業交流發展，又推動中國餐飲業著名品牌走出國門，還引進海外餐飲業連鎖品牌到中國，加強世界餐飲業交流，同時也以食為媒，繁榮中餐，以食會友，增進友誼，為中餐立足於世界餐飲業之林作出自己應有的貢獻。

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