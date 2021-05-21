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你能減免嗎快查！ 庫克郡房地產稅制度中文版手冊問世

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡財長派帕斯(講台後)介紹新推出的中文版「房產稅制度」手冊。(高潔/攝影)
庫克郡財長派帕斯(講台後)介紹新推出的中文版「房產稅制度」手冊。(高潔/攝影)

庫克郡財務長派帕斯(Maria Pappas)日前在芝加哥華埠廣場的亞裔月慶祝活動中，公布最新中文版「房地產稅制度」手冊，該手冊仔細解說了房產稅徵收、繳付，及拖欠稅款後果，也提供了房稅評估與上訴的資訊，派帕斯當天並協助民眾查詢各項稅務豁免，至少有兩位華人屋主因此獲得自住豁免的退稅3000元。

派帕斯說，庫克郡財長辦公室承辦的業務，幾乎大家都可以透過網路處理，包括新出版的中文「房地產稅制度」，也可以從官網(www.cookcountytreasurer.com)接下載，她鼓勵大家踴躍利用。

如果想查詢所繳交的房稅金額與詳細信息，到官網後，點選「你的地產稅概述」(Your Property Tax Review)，然後輸入房產稅號(PIN)，就可以處理幾乎所有的房產稅項目，例如繳稅、打印稅單、搜尋是否有退稅及是否符合豁免稅金等。

庫克郡財長辦公室工作人員，在華埠廣場為民眾查詢與申報地稅。(高潔/攝影)
庫克郡財長辦公室工作人員，在華埠廣場為民眾查詢與申報地稅。(高潔/攝影)

包括庫克郡名譽副財務長馬森柱、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍等人都陪同出席了活動，馬森柱表示，派帕斯與同仁當天至少協助兩名華裔屋主，在查詢是否有豁免稅款時，發現兩人均符合物業自住的減免，分別成功拿到3000元的減免稅額。

派帕斯並提醒，業主如果年滿65歲，就可以申請耆老地稅豁免(Senior Citizen Exemption)，此稅務優惠可以回溯到四年之前，此外，65歲或以上的物業主，如名下房屋為自住用途，且家庭年收入不超過6萬5的話，則可申請「耆老低收入地稅凍結豁免」(Senior Assessment Freeze Exemption)。

對於許多業主混淆的繳稅日期，在該中文手冊中也有詳細說明，庫克郡房稅每年繳交兩次，第一期截止日為3月的第一個工作日，繳交稅額為全部稅金的55%，第二期繳稅截止日為8月的第一個工作日，不過，派帕斯說，今年受疫情影響，付稅日分別都順延了兩個月。

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