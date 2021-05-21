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芝加哥環區接種率百分百 華埠一帶僅5成

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
為改善芝加哥部分地區的疫苗接種率，市府推出行動疫苗車深入社區提供接種服務。(芝加哥市長辦公室)
為改善芝加哥部分地區的疫苗接種率，市府推出行動疫苗車深入社區提供接種服務。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥接種新冠疫苗至今已有五個月時間，但各區施打率步調不一，其中市中心環區郵編60603的居民，至少打了一劑的比率達百分之百，隔鄰60602與60604的接種率也高達92%；反觀西區加菲爾德公園(Garfield Park，郵編60624)的居民施打率僅有三成，南區英格伍德(Englewood，60621)更低到27%，而包括華埠在內的郵編60616區，接種率為五成。

根據芝加哥市府疫情看板數據，衛生局局長亞瓦迪說，依照郵遞區號的接種率高低，可以看出居住地點居民對於疫苗接受度的不一致，尤其一些非裔、拉丁裔聚居的區域，施打比率明顯偏低。

亞瓦迪說，由過去一段時間的統計數字，非常明顯看到「確診、住院以及死亡者，大多數都是沒有接種疫苗的人」，她說，假使這些低施打率地區無法改善接種意願，這些地區的疫情很難好轉，甚至可能會惡化。

芝加哥市所有民眾中，已經有48%的人已經至少接種了一劑疫苗，在全市60個郵編區中，29個地區的施打率超過上述水平，另有16個郵編接種率至少有37%，另外11個區則均更低。

以族裔區分接種比率的話，55%的白人已經接種疫苗，亞裔以53%的接種率居第二，拉丁裔39%，非裔最低只有32%。

轄區包括英格伍德的20區區長泰勒(Jeanette Taylor)說，自從新冠肺炎爆發以來，政府等機構都讓少數族裔社區居民感到失望，也因此對於疫苗失去信心。

伊利諾州方面，到19日止，全州完全接種的居民佔了38%，而16歲及以上民眾，已經有58%至少施打了一劑疫苗，隨著疫苗接種率提高，伊州確診率降到2.3%，也是過去兩個月來的新低。

疫苗 芝加哥 疫情

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