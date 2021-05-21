「不想潑冷水」 多州停發聯邦失業津貼 伊州不跟進

餐飲業是目前最缺人手的行業之一，芝加哥隨處可見滿座顧客卻只有一兩個服務生的情形。(特派員黃惠玲/攝影)

儘管全美已經有21州決定停發失業額外補助，但伊利諾州州長普立茲克表示，該州不會停止發放每周額外300元的失業金；不過，伊州 鄰居印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)則宣布，下個月19日開始，失業民眾將不會再收到聯邦額外300元的補助。

霍科姆表示，下月19日起，該州將停止以下福利 ：

●停發聯邦流行病失業補助計畫(FPUC)福利計畫的每周發給失業者額外300元的補助。

●停止聯邦大流行緊急失業補償(PEUC)提供師業者額外26周失業津貼的福利。

●終止提供給領取1099報稅表格者的疫情失業援助(PUA)。

●不再核發混合收入失業補償(MEUC)。

霍科姆說，他聽到許多雇主陳述「需要更多員工但卻找不到人上班」的困擾，因此他希望藉著削減失業福利，讓更多勞工回到就業 市場，他表示，目前該州有11萬6000個工作崗位開放。

對於伊州的情況，普立茲克說，「我不想給已經面臨失業的民眾潑冷水」，他表示，儘管該州計畫於8月取消「禁止逼迫租客搬離」的命令，且疫苗已經推出，也有不少人接種，但他相信還是有許多人對於回到職場存有戒心，所以他不會對任何工資補助採取斷然措施。

伊州共和黨籍議員則與州長看法對立，州眾議員麥克勞林(Marty McLaughlin)說，明明現在有不少薪資不錯的工作急尋員工，卻找不到足夠勞力，「可能就是伊州持續發放優厚失業福利，導致一些人失去工作動機」。

根據統計，伊州從去年2月到4月，失去了82萬個工作崗位，但經過11個月後，這些工作已經有一半又回到就業市場。

中西部地區已經宣布將停發失業額外補助的州，除了最新加入的印地安納州外，還有愛阿華(6/12起停發)、密蘇里(6/12)、俄亥俄(6/26)、阿肯色(6/26)。