我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

「不想潑冷水」 多州停發聯邦失業津貼 伊州不跟進

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
餐飲業是目前最缺人手的行業之一，芝加哥隨處可見滿座顧客卻只有一兩個服務生的情形。(特派員黃惠玲/攝影)
餐飲業是目前最缺人手的行業之一，芝加哥隨處可見滿座顧客卻只有一兩個服務生的情形。(特派員黃惠玲/攝影)

儘管全美已經有21州決定停發失業額外補助，但伊利諾州州長普立茲克表示，該州不會停止發放每周額外300元的失業金；不過，伊州鄰居印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)則宣布，下個月19日開始，失業民眾將不會再收到聯邦額外300元的補助。

霍科姆表示，下月19日起，該州將停止以下福利

●停發聯邦流行病失業補助計畫(FPUC)福利計畫的每周發給失業者額外300元的補助。

●停止聯邦大流行緊急失業補償(PEUC)提供師業者額外26周失業津貼的福利。

●終止提供給領取1099報稅表格者的疫情失業援助(PUA)。

●不再核發混合收入失業補償(MEUC)。

霍科姆說，他聽到許多雇主陳述「需要更多員工但卻找不到人上班」的困擾，因此他希望藉著削減失業福利，讓更多勞工回到就業市場，他表示，目前該州有11萬6000個工作崗位開放。

對於伊州的情況，普立茲克說，「我不想給已經面臨失業的民眾潑冷水」，他表示，儘管該州計畫於8月取消「禁止逼迫租客搬離」的命令，且疫苗已經推出，也有不少人接種，但他相信還是有許多人對於回到職場存有戒心，所以他不會對任何工資補助採取斷然措施。

伊州共和黨籍議員則與州長看法對立，州眾議員麥克勞林(Marty McLaughlin)說，明明現在有不少薪資不錯的工作急尋員工，卻找不到足夠勞力，「可能就是伊州持續發放優厚失業福利，導致一些人失去工作動機」。

根據統計，伊州從去年2月到4月，失去了82萬個工作崗位，但經過11個月後，這些工作已經有一半又回到就業市場。

中西部地區已經宣布將停發失業額外補助的州，除了最新加入的印地安納州外，還有愛阿華(6/12起停發)、密蘇里(6/12)、俄亥俄(6/26)、阿肯色(6/26)。

伊州 福利 就業

上一則

蒙郡口罩令放寬 華人：安全感反而降低

下一則

新州教師工會支持口罩令 促學區別冒任何風險

延伸閱讀

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金
美股早盤小漲 初領失業金人數連三周下滑

美股早盤小漲 初領失業金人數連三周下滑
全美第1槍 賓州限制州長緊急行政權公投過關

全美第1槍 賓州限制州長緊急行政權公投過關
伊州與芝市完全接種者 口罩令即起鬆綁

伊州與芝市完全接種者 口罩令即起鬆綁
伊州新一波租金補助啟動 最高可獲2.5萬

伊州新一波租金補助啟動 最高可獲2.5萬
3月15日前已報稅伊州失業族 近期可收到退稅

3月15日前已報稅伊州失業族 近期可收到退稅

熱門新聞

導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
民眾使用穿戴式疫苗卡順利進入NBA尼克隊主場麥迪遜廣場花園。（班頓醫生提供／KXAN）

穿戴式疫苗卡走紅 保護個資不怕盜

2021-05-13 20:54
商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
去年正值新冠疫情高峰「上空吧！吉普周末趴」照樣人氣高。(美聯社／休士頓紀事報)

德州海灘漏夜「上空趴」 151人被捕

2021-05-16 20:02
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬