七寶粥粉麵飯 正宗港式雲吞麵 不一樣港式麵食

港式七寶燒臘：脆皮鴨。

港式麵食，不一樣麵食。麵分粗、細两種。以幼嫩，爽滑，弹口為主，其中港式鲜蝦豬肉雲吞麵，走入舌尖上香港 ，歷百年不衰，成了香港美食招牌。港式麵食，分撈麵和湯麵两大類，常見有牛腩、水餃、牛丸、魚蛋、雲吞等撈麵，湯麵則有各式組合湯麵，如雲吞牛腩，魚蛋，牛丸或牛腩等，都配備雲吞。但港式雲吞麵最重要是雲吞上湯，雲吞湯如何吸引？不防一試芝加哥 最道地港式七寶雲吞麵，便有一種他鄉再遇，給您懷緬，重拾失落味蕾。

七寶粥粉面飯店位除了馳名港式粥、粉、麵食外，近年增設燒臘部，重金禮聘名師腌制各式燒烤，如皮脆肉嫩的燒肉，蜜汁义燒，葱油白斬雞，上等醬油雞，明爐烤鴨及鹵制各式鲜尤或大墨魚等，堂食外賣，無任歡迎。

七寶粥粉麵飯店位於芝加哥華人 聚居永活大街上，購物買菜或添置華人常用家居用品，一應俱全，極為方便。歡迎取道芝城的外州朋友，親臨一試全港式美食。芝加哥七寶粥粉麵飯店地址：2312 S Wentworth Avenue，Chicago IL 60616，營業時間：11：00AM-11:00PM。(伍亦虹)