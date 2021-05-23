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美國福建商業聯合總會 第四屆新會長黃寶璋接任

本報芝加哥訊
美國福建商業聯合總會第四屆新會長黃寶璋（左上圖）接任暨理事委任儀式隆重舉行。
美國福建商業聯合總會第四屆新會長黃寶璋（左上圖）接任暨理事委任儀式隆重舉行。

美國福建商業聯合總會第四屆新會長黃寶璋接任暨理事委任儀式于日前在一眾理事會成員的見證下隆重舉行。連任三屆六年的鄭時垣會長在述職致辭時對出席當天交接儀式的理事及來賓表示感謝。 鄭會長還感謝商會同仁對他任內的大力支持，鄭會長強調，因為有大家的無私奉獻和精誠合作才令商會有今天的成就，希望大家繼續支持新會長黃寶璋先生。鄭會長聲稱，擔任美中餐飲協會的副會長、美中餐飲聯合會監事長、芝加哥香港華協會董事、紐約食品商會理事以及美國恆泰集團副董事長、年輕有為的黃寶璋先生也是商會前常務副會長，非常熟悉社團及商會的運作，黃寶璋是這次商會換屆選舉中全票通過當選的，實為眾望所歸，相信在黃寶璋會長的帶領下，大家團結一致，福商的明天會更好。

新任會長黃寶璋在致辭時，感謝大家對他的信任選舉他成為美國福建商業聯合總會第四屆會長，也感謝大家在百忙之中抽出時間來參加這個換屆典禮。黃寶璋表揚鄭時垣會長，商會在他的帶領下，積極參與社區活動，為社區建設貢獻良多，例如唐人街的新春彩燈和大紅中國結福字太陽能路燈等多個社區公益項目都是由鄭前會長所發起并由全體會員理事努力的成果。疫情期間，商會更是積極組織大家捐款捐物，為抗疫做出了傑出的貢獻。為了表彰鄭時垣會長對商會所做出的傑出貢獻，商會特別授予鄭時垣先生為商會的「永遠榮譽創會會長」榮譽，并頒發委任狀。

黃寶璋會長最后表示，他將不負眾望，全力以赴，秉持商會宗旨，團結各社團組織，把商會精神繼續發揚光大，為社區謀福利，為商會的更好未來作出新貢獻。商會的首席榮譽會長倪舉淩和理事長翁岩松在致辭時對卸任會長鄭時垣的工作給予高度評價的同時，也對新一屆會長黃寶璋的上任表示祝賀，并寄語黃寶璋會長帶領商會再創輝煌！最后由黃寶璋會長向美國福建商業聯合總會第四屆(2021年至2023年)會員/理事頒發聘任証書，還開香檳慶祝！

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