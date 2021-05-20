旅遊市場熱絡 小心租車詐騙多

隨著美國國內旅遊市場復甦，許多熱門旅遊地點一車難求，導致租車詐騙頻發。(Pexels)

隨著美國國內旅遊市場復甦，許多熱門旅遊地點一車難求，導致租車詐騙 頻頻傳出，芝加哥優良商業局(Better Business Bureau，BBB)負責人伯納斯(Steve Bernas)提醒，租車詐騙大多在網路上刊登廣告，冒充租車公司或租車仲介，而且這些不法份子通常會堅持要求客戶使用禮卡(gift card)或金額預付的簽帳卡(debit card)繳費。

伯納斯說，這些詐騙者利用一些緊急需要租車者的心態，要求他們先以禮卡或現金卡支付租金，並提供這些卡的密碼，否則就不租車或無法享受價格優惠，事實上，這些假租車公司根本無車可租。

伯納斯提供消費者以下方法避免受騙：

●絕對不要用禮卡或簽帳卡支付租車費用：詐騙者喜歡用這些方式來收錢，因為一旦這些錢被領走，根本不可能要回來，坊間合法的租車公司，幾乎都接受信用卡 付款方式。

●避免直接點進網路搜尋結果所出現的客服電話：建議直接到租車公司官網查詢聯絡電話，再打電話到租車公司詢問是否真有車出租或促銷活動。

●電腦螢幕自動跳出的廣告連結務必留意：假網站很多時候都是以這種方式出現，尤其通常會出現在網路搜尋結果的前幾項，誤導消費者點選上鉤，BBB提醒，看到這些後先不要點選，應把滑鼠移到該連結(URL)上，確定是否為正確網址。

全美連鎖的租車公司Enterprise提醒消費者，該公司從來不接受禮卡付款，也不會強行要求北美區的顧客先行支付租車款，客服人員更不會在電話中詢問顧客的信用卡號碼或付款資訊。

伯納斯表示，夏季旅遊季節來臨，特別是今年夏天各種防疫限制陸續解除，尤其要提醒詐騙藉機氾濫，其他防範詐騙資訊，可上官網網，網址：www.bbb.org。