芝夏季盛會回歸 酒店迎復甦 6月陸續重新營運

位於芝加哥河畔的大喜萊登酒店，預計下個月7日恢復營運，日前酒店大樓打出蝴蝶燈光，迎接夏季來臨。(芝加哥大喜萊登臉書)

預計參與人數高達30萬的芝加哥 最大型戶外演唱會Lollapalooza確定恢復舉辦，連帶也將刺激低迷多時的芝加哥酒店市場，因新冠疫情 被迫停業多時的芝城 兩家最大規模酒店「希爾頓帕爾瑪之屋」(Palmer House Hilton)、「芝加哥大喜萊登」(Sheraton Grand Chicago)，均陸續宣布將在6月份重新營運。

酒店業對於Lollapalooza的推出，稱「這是一個重要指標」，尤其連續四天的音樂會將不設容納人數的防疫限制，也帶動酒店業對於下半年市場的復甦期待。

其中位於芝加哥環區的帕爾瑪酒店共有1641個房間，透過該酒店官網已經可從6月17日起預定房間；芝加哥河畔的大喜萊登則有1214間客房，這家酒店將從6月7日起重新迎接顧客入住。

其他對酒店市場的好消息，還包括之前已經公布的芝加哥汽車大展會在7月15日到19日，於麥克米克展覽中心登場，加上芝加哥剛剛宣布鬆綁已接種民眾的室內口罩令。

伊利諾州酒店與住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)主席賈克伯森(Michael Jacobson)說，「我們已經負擔不起再損失一個夏季了」，還好疫苗廣泛施打，今年夏天芝加哥的酒店市場有望恢復正常狀態。

儘管大型活動陸續恢復，為此間酒店業者帶來復甦信心，但協會估計，酒店業要完全回到疫情前的榮景，大概要等到2024年才有希望。

而且經過過去一年的暫時關閉及生意大跌，酒店業要順利重新開張，都面臨了資金問題，業界因此向市府提出了「酒店工作恢復計畫」(The Hotel Jobs Recovery Plan)，希望市府能夠撥出約7500萬元經費，協助酒店業支付部分重開成本。

賈克伯森說，酒店要重開，首先必須召回員工上班，然而酒店業過去一年幾乎可以說「零收入」，要支付返供職員薪資「有很大困難」，他表示，「我們需要有初始資金，才能聘回員工」。

芝加哥地區的酒店，大部分從去年3月起就暫停營業，到今年5月2日為止，芝加哥世人有18%的旅館房間還未恢復使用，賈克伯森說，目前計畫在夏季中旬，將所有客房重新開放使用。

最近酒店業的住房率有所改善達到31%，雖比去年同期的15%增長了一倍，但與2019年同期相比，仍然有84%的差距；住房價格方面，目前平均每間每晚費用為151元，比去年同期102年高出許多，但仍比2019年的218元便宜不少。