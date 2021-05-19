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鼓勵青少年施打 芝加哥「疫苗巴士」開到校園

記者陳曼玲/綜合報導
公車改裝的行動疫苗站，將到15所公立學校為學生與家長接種。(芝加哥衛生局)
公車改裝的行動疫苗站，將到15所公立學校為學生與家長接種。(芝加哥衛生局)

芝加哥公校系統(CPS)、芝加哥教師工會和芝加哥衛生局表示，本周末起，芝加哥公校(CPS)共15所學校，將在校園內推出免費接種新冠疫苗服務，凡年滿12歲至15歲的青少年學生和其家長、監護人，都可以到這些地點施打。

衛生局把芝加哥運輸局(CTA)的公車改裝成「疫苗巴士」(Vaccination Stations)，直接開到上述學校，便利學生與家長接種。

疫苗站會提供輝瑞(Pfizer)和嬌生(Johnson & Johnson)兩種疫苗，不過，12到15歲的青少年，目前僅能施打輝瑞新冠疫苗，至於父母或監護人則可以選擇輝瑞或嬌生疫苗接種。

根據政府資料，全美的兒童人口佔20%，因此衛生廳官員和傳染病專家說，推動青少年學生接種，可加速集體免疫的成果。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說計畫讓全美小學生在明年初開始接種新冠疫苗。

另外，根據輝瑞製藥公司在3月份的報告，從2000多個青少年的臨床試驗中，發現新冠疫苗對他們100%有效，並且他們在接種後體內產生「堅固」(robust)的抗體，比早期試驗的較年長的青少年和年輕成人高，而副作用與其他成人差不多，該公司希望9月份能開始讓學齡前幼童接種，11月開始給嬰兒接種。

CPS疫苗站開放疫苗接種的時間，分別為22日和29日兩個周六的早上10時到中午，學校名稱如下：

5月22日：Bouchet、Brunson Ray、Simeon 和 Southside，6月12日則到同一地點接種第二劑輝瑞。

5月29日：Carver、Englewood STEM、Fenger和 King， 第二劑接種日為6月19日。

疫苗 輝瑞 芝加哥

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