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伊州與芝市完全接種者 口罩令即起鬆綁

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
自從CDC鬆綁口罩令後，大多數在戶外活動的芝加哥民眾都不再戴口罩。(特派員黃惠玲/攝影)
自從CDC鬆綁口罩令後，大多數在戶外活動的芝加哥民眾都不再戴口罩。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州州長普立茲克宣布，即日起伊州將追隨聯邦疾病防治中心CDC的指南，只要完全接種的民眾，大多時候將不再需要戴口罩；芝加哥市衛生局局長亞瓦迪18日也表示，將與州府同步，允許完全接種民眾在大多數場合免戴口罩，此外，坊間無法監督哪些人接種疫苗的商家，衛生局則強烈建議繼續維持戴口罩要求。

普立茲克說，CDC發布的新指南，原因在於有研究證明「只要接種疫苗，就得到了保護」，另方面也顯示，不施打疫苗就得不到保護，「我鼓勵沒有接種疫苗的民眾，繼續戴口罩，或盡快接種疫苗」。

萊特福特17日提到，在更改口罩令前，芝加哥需要更多的信息，衛生局隨後於18日發表聲明稱，芝加哥將「大致上遵守」伊州與聯邦疾病防治中心的規定。

亞瓦迪說，市府強烈建議在室內場合時，繼續實施口罩令，她說，主要很多商家企業都面臨無法確認員工、顧客究竟是否接種了疫苗，所以才會做出此建議。

按照普立茲克計畫，伊州準備在6月11日解除所有的防疫限制，進入全面重啟，普立茲克說，「我口罩還是會戴著，但會視情況小心決定摘除與否」。萊特福特則說，CDC的該指南有些地方仍待釐清，「我會繼續在室內戶外戴口罩，因為不確定是否周遭人都接種了疫苗」。

聯邦的口罩新指南中，明列在搭乘火車、公車、飛機以及其他形式的公共交通工具時，仍然必須戴上口罩，此外，學校、托兒所、拘留所及遊民收容所等，也必須戴口罩。

隨著口罩令鬆綁，伊州也取消了「為執行口罩令與保持社交距離商家、企業，最高需罰2500元」的緊急規定。

亞瓦迪18日並更新了芝城旅行令，現階段僅剩七個州進入芝加哥時需要留意防疫，而伊州鄰居州已經全部從該命令名單上除名。

伊利諾州醫療專業人員行動合作組織(Illinois Medical Professionals Action Collaborative)對此發出聲明信，呼籲繼續實施口罩令，信中表示，假使沒有聯邦、州府強制要求戴口罩，那麼必要行業的工作人員與企業，就失去了要求大家室內需戴口罩的權力，是否戴口罩也變成必須依賴「榮譽制」，這種變化給商家帶來困難。

口罩 疫苗 伊州

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與聯邦同步 華府放寬口罩令 21日再鬆綁商家客容量

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