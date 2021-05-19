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伊州新一波租金補助啟動 最高可獲2.5萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州新一波的租金補助方案(The Illinois Rental Assistance Program)，即日起到6月7日為止接受符合資格者申請，州長普立茲克表示，伊州的禁止驅趕房客令(eviction moratorium)將在8月告一段落，這項新的租金補助，可望提供多達12萬名租客獲得租金支援，經核准的申請者，每名最多可獲得2萬5000元的補助。

普立茲克說，去年首度推出租金補助計畫時，明顯供不應求，因此在取得新的聯邦經費後，決定擴大租客補助方案，他並提到，州府還預計在9月份，撥款四億，作為針對無力支付房屋貸款屋主的補助資金。

租客補助款最高可獲2.5萬，這筆錢可用於2020年6月之後，到今年8月間的租金支付，州府指出，這筆資金來自於聯邦紓困方案，全美共獲得250億元的租金補助款。

申請條件為伊利諾州租房而居的民眾，家庭年收入低於所居住地區中位收入的80%，且因為新冠疫情而遭遇經濟困難者，都可提出最高達2萬5000元的補助，如獲核准，該筆經費將由州府直接支付房東

申請者中，收入低於所在地區中值年收50%的家庭，及家庭成員中有一個或多個失業至少90天者，可優先進入審核名單。

州府也提醒，目前仍有3000萬的經費，可提供給符合水電補助資格的民眾申請，截止日為5月底，預計9月還會推出新一波的水電瓦斯費用補助。

有意申請租金補助的房客、房東，可查詢官網：https://ilrpp.ihda.org/。

租金 租客 房東

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