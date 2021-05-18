歡慶亞裔月 我愛中國城美食護照引人潮

醒獅演出熱鬧開場。(特派員黃惠玲/攝影)

獲得60多家華埠 與附近商家支持推出的「我愛中國 城」，16日在華埠廣場盛大開鑼，這項為慶祝亞太裔傳統月而推出的活動，特別發行了「美食護照貴賓卡」，凡持卡者均可到參與店家享受消費優待，希望藉此提振商家、刺激消費，協助華埠盡快從疫情 中完全復甦。

此大型活動的主辦單位包括大芝加哥華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會、華埠更好團結聯盟以及25區區長盧漢士辦公室，四隻醒獅在鑼鼓喧天中，為活動揭開序幕，吸引了滿場的華洋民眾圍觀。

當天的活動特別邀請了前ABC電視台的美食主持人多林斯基(Steve Dolinsky)主持，包括伊利諾州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、伊州州眾議員馬靜儀、伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)、庫克郡財長派帕斯(Maria Pappas)、25區區長盧漢士等人均到場共襄盛舉。

華聯會主席鄭征、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、華埠更好團結聯盟主任陳本恩以及許多社團代表等，也紛紛號召大家踴躍響應，協助華埠早日恢復疫情前榮景，盧漢士感謝所有參與及推動「我愛中國城」系列活動單位與個人。

前ABC電視台的美食主持人多林斯基(左二)接受頒贈感謝狀，左一為華聯會主席鄭征、右一為華埠更好團結聯盟主任陳本恩，右二是美中餐飲聯合會主席胡曉軍，右三為國會眾議員戴維斯。(特派員黃惠玲/攝影)

鄭征說，過去一年，華埠受到疫情嚴重衝擊，但同時也不忘捐助食物、防疫用品與資金給醫療前線人員，她表示，希望從現在開始，大家踴躍回到華埠消費觀光，一起創造疫情後的繁榮與商機。

本身從事餐飲業多年的胡曉軍在活動中高喊「我愛中國城，大家一起來」，也立即獲得現場人士歡呼回應。

當天開幕式還推出了多項表演節目，包括歌舞、書法、繪畫等，使從去年年初就因為疫情冷清好一段時間的華埠，帶來久違的熱絡，並帶動商家的暢望人氣。