我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

歡慶亞裔月 我愛中國城美食護照引人潮

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
醒獅演出熱鬧開場。(特派員黃惠玲/攝影)
醒獅演出熱鬧開場。(特派員黃惠玲/攝影)

獲得60多家華埠與附近商家支持推出的「我愛中國城」，16日在華埠廣場盛大開鑼，這項為慶祝亞太裔傳統月而推出的活動，特別發行了「美食護照貴賓卡」，凡持卡者均可到參與店家享受消費優待，希望藉此提振商家、刺激消費，協助華埠盡快從疫情中完全復甦。

此大型活動的主辦單位包括大芝加哥華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會、華埠更好團結聯盟以及25區區長盧漢士辦公室，四隻醒獅在鑼鼓喧天中，為活動揭開序幕，吸引了滿場的華洋民眾圍觀。

當天的活動特別邀請了前ABC電視台的美食主持人多林斯基(Steve Dolinsky)主持，包括伊利諾州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、伊州州眾議員馬靜儀、伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)、庫克郡財長派帕斯(Maria Pappas)、25區區長盧漢士等人均到場共襄盛舉。

華聯會主席鄭征、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、華埠更好團結聯盟主任陳本恩以及許多社團代表等，也紛紛號召大家踴躍響應，協助華埠早日恢復疫情前榮景，盧漢士感謝所有參與及推動「我愛中國城」系列活動單位與個人。

前ABC電視台的美食主持人多林斯基(左二)接受頒贈感謝狀，左一為華聯會主席鄭征、...
前ABC電視台的美食主持人多林斯基(左二)接受頒贈感謝狀，左一為華聯會主席鄭征、右一為華埠更好團結聯盟主任陳本恩，右二是美中餐飲聯合會主席胡曉軍，右三為國會眾議員戴維斯。(特派員黃惠玲/攝影)

鄭征說，過去一年，華埠受到疫情嚴重衝擊，但同時也不忘捐助食物、防疫用品與資金給醫療前線人員，她表示，希望從現在開始，大家踴躍回到華埠消費觀光，一起創造疫情後的繁榮與商機。

本身從事餐飲業多年的胡曉軍在活動中高喊「我愛中國城，大家一起來」，也立即獲得現場人士歡呼回應。

當天開幕式還推出了多項表演節目，包括歌舞、書法、繪畫等，使從去年年初就因為疫情冷清好一段時間的華埠，帶來久違的熱絡，並帶動商家的暢望人氣。

「我愛中國城」活動，嘉賓踴躍出席。(特派員黃惠玲/攝影)
「我愛中國城」活動，嘉賓踴躍出席。(特派員黃惠玲/攝影)

華埠 疫情 中國

上一則

鼓勵接種 華府再送棒球隊禮包

下一則

費城落選亞馬遜第二總部 新書爆內幕

延伸閱讀

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲
劉林劍虹拜會社團 反華埠監獄挺SHSAT

劉林劍虹拜會社團 反華埠監獄挺SHSAT
賈西亞訪華埠 呼籲早日重開老人中心

賈西亞訪華埠 呼籲早日重開老人中心
78區賭場未定 開發商評估中 緊鄰的華埠憂心影響生活與發展

78區賭場未定 開發商評估中 緊鄰的華埠憂心影響生活與發展
華埠金豐重生 新址選定

華埠金豐重生 新址選定
金山華埠圖書館5/17重啟 民眾可待1小時

金山華埠圖書館5/17重啟 民眾可待1小時

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
部分中國數字貨幣挖礦公司可能在德州擴大營運。(Unsplash網頁)

北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心

2021-05-10 18:17
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)

以為可退500元 反遭詐走20萬 伊州男子痛失畢生積蓄

2021-05-12 13:31
藥局搞錯，奧斯汀女子接種兩劑不同疫苗。(哈里斯縣衛生局）

第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣

2021-05-11 20:59
僑務促進委員王妍霞女士病逝，享年70歲。（朱江提供）

僑務促進委員王妍霞染疫病故 發病前無症狀突陷昏迷

2021-05-10 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在