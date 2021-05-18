芝公路車潮重現 公車、捷運、火車 運量仍低迷

最近搭乘芝加哥捷運列車的乘客，明顯發現車廂比疫情前整潔。(特派員黃惠玲/攝影)

儘管公路車潮重現，但公共運輸工具的搭乘情況仍舊未見大幅回升，芝加哥 運輸局(CTA)表示，目前旗下公車、捷運 單日的載客量約50萬人次，僅達到疫情 前的1/3，大都會火車系統(Metra)方面也面臨相同問題。

CTA發言人史提勒(Brian Steele)說，運輸局正在進行各種服務升級及促銷，希望能夠吸引乘客回流，他也提到，芝運輸局的運作經費，有一半是來自車資、廣告收益，因此提高搭乘率對該局非常重要；Metra也在積極推動提高搭乘率。

許多近期搭乘過芝加哥捷運列車的乘客都會發現，車廂比以往乾淨很多，CTA表示，這是該局提高服務品質的其中一項改善項目，除了加強清潔外，運輸局也寄望藍線推出的全新車廂，以及已經展開的紅線四大車站現代化工程，還有興建棕線空橋等陸續完成後，能夠帶動新一波的乘客增幅。

史提勒說，疫情前搭乘公車的人數比捷運多，疫情期間乘坐巴士的人數減少的也比捷運少，CTA除了全力維持巴士的服務品質與班次外，即日起沿著芝加哥大道進行電力公車(electric bus)的測試，運輸局將購買至少17輛，每輛造價90萬元的電車加入服務，藉此吸引乘客。

Metra發言人吉利斯(Michael Gillis)說，現階段Metra的列車車廂與班次行駛數量，已恢復到疫情前的61%，儘管運輸量恢復到六成，但搭乘大都會通勤火車的人數，卻平均不到疫情前的兩成，Metra說，計畫在今年年底，推動載客率回到疫情前的三成。

為鼓勵搭乘，Metra原本去年3月份後到期的10張一本車票，可繼續使用到今年的9月30日，而疫情期推出的10元優惠單日搭乘票，也會販售到至少6月。