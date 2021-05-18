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防疫鬆綁、公路施工 伊州交通比疫情前更壅塞

特派員黃惠玲/芝加哥報導
疫情減緩，包括芝加哥市道路在內，塞車問題重現。(特派員黃惠玲/攝影)
疫情減緩，包括芝加哥市道路在內，塞車問題重現。(特派員黃惠玲/攝影)

隨著各項防疫限制逐一放寬，曾一度於疫情期間暢行無阻的公路交通，近一兩個月重現尖峰期塞車問題，伊利諾州運輸廳表示，以55號州際公路(Steveson)為例，2019年4月份早上8時從三州高速路(Tri-States)到94號丹萊恩高速路(Dan Ryan)為23分鐘，2020年降到19分鐘，而這段路程今年同期，竟然需要耗時33分鐘。

運輸廳發言人卡斯坦納達(Maria Castaneda)說，過去幾周州內的公路交通，都回到疫情前的繁忙，部分路段則甚至更糟糕。

除了塞車時間大幅拉長外，各公路的車輛旅行次數也明顯上揚，與2019年1到4月份的車輛旅行次數相比，今年1月的旅行次數比當年同期少了35%，2月份兩者相差幅度縮小到28%，3月降到14%，而4月份更僅與前年4月相差6%而已。

由於目前部分路段仍然在進行施工，而在此同時，公眾重返工作崗位的人數越來越多，接下來一段時間的交通壅堵問題恐難見好轉。

卡斯坦納達說，例如現在要從芝加哥市區到歐海爾機場的話，由於交流道變更，因此駕駛要下交流道時，會花更多時間轉換車道；此外，珍布萊恩交流道(Jane Byrne Interchange)的工程仍在繼續，甘迺迪、丹萊恩高速路與珍布萊恩交流道匯集處，勢必交通受到影響。

夏季來臨也是收費公路整修的季節，其中294號高速公路部分受波及最大，目前三州高速路交會處正在施工，歐海爾機場附近的Balmoral到95街的294高速路路段也正在進行拓寬工程，駕駛人如要經過，最好先了解路況再上路，避免影響既有行程。

卡斯坦納達建議，所有駕駛人在接下來的高路公路工程施工期間，車速記得減緩，而且留意每天施工區限速的地點都會變更。

伊州公路施工與交通信息，可查詢官網：https://reurl.cc/E2k4zA。

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