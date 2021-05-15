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78區賭場未定 開發商評估中 緊鄰的華埠憂心影響生活與發展

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
費佛爾說明威斯爾街的工程情形。(雲端會議截圖)
費佛爾說明威斯爾街的工程情形。(雲端會議截圖)

緊鄰芝加哥華埠的78區開發案，傳出將爭取設立芝市第一家賭場後，引起華裔社區高度關切，78區開發商Midwest Related負責建築設計規劃的費佛爾(Mike Pfeffer)與社區聯繫專員艾利斯(Kiera Ellis)，13日出席華埠更好團結聯盟雲端會議時表示，賭場方案目前仍在評估，有最終決定後將盡快告知華埠。

華埠更好團結聯盟主席吳常義、主任陳本恩均向開發商表達了華埠對於增設賭場有意見的情形，費佛爾及艾利斯表示了解，也會向公司轉達，費佛爾說，由於市府列出的賭場資格與條件厚厚一疊，Midwest Related仍在逐一檢視並進行評估，目前究竟會不會參與設立新賭場的角逐，還沒有做出決定。

費佛爾說，78區是一項長達數十年的「馬拉松式」的開發計畫，過去一年多，市府已經完成了大部分的連結華埠與羅斯福路南環區的威爾斯街建造工程，水電瓦斯線路也已經埋設完成，該道路兩側並設立了腳踏車道。

他接著回答吳常義提出「靠近華埠或靠近羅斯福路的開發順序」時說，考慮到鐵軌的安置工程，因此會先進行靠近羅斯福路區域的開發，南邊緊鄰華埠部分開發則會排在後面。

連結華埠與南環區的威爾斯街工程，已經幾乎完成。(特派員黃惠玲╱攝影)
連結華埠與南環區的威爾斯街工程，已經幾乎完成。(特派員黃惠玲╱攝影)

他也提到，落腳點接近15街與克拉克街的芝加哥伊利諾大學「發現夥伴研究所(Discovery Partners Institute)」創新中心，現在已進入尋找建築設計師階段。

至於78區高樓建物或擋住華埠譚繼平公園美麗城市天際線的問題，費佛爾表示，現在78區的設計，是規劃將低矮的建物沿著芝加哥河興建，高度較高大樓則會集中靠近東側克拉克街，他表示，沿著芝加哥河的譚繼平公園視野，基本上不會受到該區未來大樓的影響。

與會的美洲華裔博物館館長劉振斌詢問了78區提供華埠「可負擔房屋」的情況，賽佛爾、艾利斯表示，據了解，78區準備了千萬經費作為可負擔房屋資金，不過是針對皮爾森社區皮爾森(Pilsen)，對此與會的多位華社代表都感到意外，並強烈希望能將華埠列入「可負擔房屋」範圍。

華埠 芝加哥 華裔

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