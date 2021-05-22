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#StopAsianHate：U.S. Bank向亞裔美國人和太平洋島民員工、顧客和社群傳達的訊息，我們與您站在一起。

芝加哥工商記者

U.S. Bank 全美銀行與我們亞裔美國人和亞裔太平洋島民的員工、顧客和社群站在一起，譴責最近的暴力和仇外心理。我們公司對騷擾或恐嚇零容忍。多元化、公平和包容性是我們在 U.S. Bank 全美銀行所做的一切工作的核心，我們承諾盡一己之力打擊針對亞裔美國人和太平洋島民社群的偏見和暴力行為。

去年，U.S. Bank 全美銀行加入了 Ascend（英文版）（#AscendTogether）及其合作夥伴 Catalyst、執行領導委員會（Executive Leadership Council，簡稱ELC）、西班牙語裔企業責任協會（Hispanic Association on Corporate Responsibility，簡稱HACR）、國家身心障礙組織（National Organization on Disability ，簡稱NOD）和 Out & Equal 的行列，作為支援公司的一員，共同擬定了五點 COVID-19 回應行動議程（英文版）以促進包容性、提高意識、譴責偏見、支持社群和給予捐贈。

今天，U.S. Bank 全美銀行宣布我們正在增加對 Ascend 的支援。資金將用於專案，爲專業人士提供有關偏見的教育，包括「模範少數族裔」的迷思。

U.S. Bank 全美銀行多元化主管格雷格•坎寧安（Greg Cunningham）表示：「我們不會也不應該容忍針對亞裔美國人和太平洋島民的持續的暴力行為和仇恨。我們將與我們亞裔美國人和太平洋島民的員工、顧客和社群一起並肩努力，並與 Ascend 等組織合作，促進包容性和譴責系統性偏見與種族主義。我們的努力從未結束。」

關於 U.S. Bank 全美銀行

U.S. Bancorp 截至 2020 年 12 月 31 日擁有近 70,000 名員工與 $5,540 億美元的資產，是美國第五大商業銀行 U.S. Bank National Association 之母公司。銀行總部位於明尼阿波里斯，其關係團隊、分行和ATM網絡結合數位工具，讓客戶隨時隨地依自己喜歡的方式辦理銀行業務。U.S. Bank 全美銀行是眾所信賴且認真負責的金融業務合作夥伴，致力於服務美國境內及全球各地在零售、商業、財富管理、支付、商務、企業及投資服務等領域的數百萬位客戶。這份承諾讓 U.S. Bank 全美銀行連續數年被 Ethisphere Institute 評爲全球最具商業道德企業之一，而 U.S. Bank 全美銀行在應對氣候變遷的行動方面，更獲得國際碳揭露計畫 (CDP) 評選「A」最高評等，名列全球企業前 5%。造訪 usbank.com （英文版）以瞭解更多。

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