U.S. Bank全美銀行支援亞太裔傳統月

五月期間慶祝的亞太裔傳統月體現對亞裔美國 人及太平洋島民裔傳統的重視，也是我們作為個人，作為社群 以及作為國家反思自我的機會。今年，這種重視似乎比以往任何時候都更加重要。隨著仇外情緒和種族主義在美國各地的抬頭，U.S. Bank 全美銀行明白，這種重視需要超越僅僅發表一則文字聲明。它需要與我們的亞裔美國人及太平洋島民裔（AAPI ）社群和組織建立合作關係，為社群帶來改變，幫助社群成長並實現對他們最為重要的事情。

透過加大力度支持亞裔美國人及太平洋島民裔（AAPI） 合作夥伴，如 Ascend 和美國亞裔媒體中心 (Center for Asian American Media，CAAM)，我們希望創造更多的對話和理解。這樣我們才能真正有更多值得慶祝之事。在 U.S. Bank全美銀行，我們致力於積極的改變。緬懷過去、建設美好未來的最好方式，就是現在聯合起來，相互支援。

U.S. Bank全美銀行是亞裔美國人及太平洋島民裔（AAPI ）社群、員工和客戶的忠實盟友，支持 #StopAsianHate。透過 Ascend 和 CAAM 的合作夥伴關係，讓我們攜手努力，作出改變。自 1980 年，CAAM 一直致力於向更多的社群介紹故事和教育資源，展示豐富多樣的亞裔美國人經歷。U.S. Bank 全美銀行將於 5 月 13 日至 23 日成為 CAAMFest 2021（英文）（一個包括 100 多場虛擬現場直播、隨選和免下車講故事活動的電影節）的合辦贊助商。

U.S. Bank 全美銀行建議觀賞一共五部分的Asian Americans（亞裔美國人） PBS 紀錄片（英文），該系列介紹了亞裔美國人在塑造我們國家歷史過程中持續扮演的角色。該系列由 CAAM 和華盛頓哥倫比亞特區的 WETA 為 PBS 製作，並由 Independent Television Service (ITVS)、Flash Cuts 和 Tajima-Peña 協助製作。

今年四月，為打擊偏見和暴力行為，U.S. Bank全美銀行宣布為亞裔美國人和亞太島民裔 (AAPI) 社群提供 60,000 美元的額外支援。U.S. Bank全美銀行基金會的資助金已發放給南加州和北加州、亞特蘭大、西雅圖和雙子城的 AAPI 組織。

U.S. Bank全美銀行首席多元化事務官格雷格•坎寧安 (Greg Cunningham) 表示：「不能容忍針對亞裔美國人和亞太島民裔個人的暴力和仇外情緒」。「為繼續支援 AAPI 社群，我們正在資助美國各地的組織，打擊這些偏見和暴力行為。我們與我們的 AAPI 員工、客戶和社群站在一起。」

在芝加哥，U.S. Bank 全美銀行支援美籍華人服務聯盟 (CASL)，特別是其房屋所有權計劃。CASL 已發展成為為華裔社群和其他有色人種社群提供環繞服務的組織。雖然總部設在芝加哥，但 CASL 已成為一個全國性的華裔組織和思想領袖。

U.S. Bank 全美銀行社會責任主管雷巴•多明斯基 (Reba Dominski) 表示：「我們正在透過資助當地組織和當地亞裔領導人來支援 AAPI 社群，這些組織和領導人在打擊種族主義方面做着重要的工作。」 「我們對 AAPI 社群的工作和支援至關重要，也會一直持續下去。」

今年三月，U.S. Bank 已承諾（英文）為 #StopAsianHate 盡自己的一份力量，並宣布加大對 Ascend 的支援力度。向 Ascend 提供的資金將用於專案，爲專業人士提供有關偏見的教育，包括「模範少數族裔」的迷思。U.S. Bank全美銀行此前與合作夥伴已加入 Ascend (#AscendTogether)，合作夥伴包括：Catalyst、執行領導委員會 (Executive Leadership Council 簡稱ELC)、西班牙語裔企業責任協會 (Hispanic Association on Corporate Responsibility，簡稱HACR)、國家身心障礙組織 (National Organization on Disability ，簡稱NOD) 和 Out & Equal。作為支援公司的一員，共同擬定了五點 COVID-19 回應行動議程（英文）以促進包容性、提高意識、譴責偏見、支持社群和給予捐贈。

如需瞭解更多關於我們對 #StopAsianHate 所作努力的資訊，請造訪 usbank.com/aapiheritage（英文）。

關於 U.S. Bank 全美銀行

U.S. Bancorp 截至 2021 年 3月 31 日擁有近 70,000 名員工與 $5,530 億美元的資產，是美國第五大商業銀行 U.S. Bank National Association 之母公司。銀行總部位於明尼阿波里斯，其關係團隊、分行和ATM網絡結合數位工具，讓客戶隨時隨地依自己喜歡的方式辦理銀行業務。U.S. Bank 全美銀行是眾所信賴且認真負責的金融業務合作夥伴，致力於服務美國境內及全球各地在零售、商業、財富管理、支付、商務、企業及投資服務等領域的數百萬位客戶。這份承諾讓 U.S. Bank 全美銀行連續數年被 Ethisphere Institute 評爲全球最具商業道德企業之一，而 U.S. Bank 全美銀行在應對氣候變遷的行動方面，更獲得國際碳揭露計畫 (CDP) 評選「A」最高評等，名列全球企業前 5%。造訪 usbank.com （英文版）以瞭解更多。