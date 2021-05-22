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TOP5%，黃正東大律師第四次榮獲伊州超級律師殊榮5/22

本報芝加哥訊
TOP5%，黃正東大律師第四次榮獲伊州超級律師殊榮！
TOP5%，黃正東大律師第四次榮獲伊州超級律師殊榮！

全美律師行業雜志《超級律師》（Super Lawyers Magazine）的“超級律師”評選（Super Laywers），堪稱美國律師業界的奧斯卡獎，全美各州每年僅有5%的優秀律師符合資格。大芝加哥地區著名華裔律師黃正東，入圍2021年度伊利諾伊州超級律師榜單，這是黃正東律師第四次獲此殊榮, TOP 5%，律師業界的奧斯卡。這是大芝加哥地區華人社區的驕傲。

“超級律師”的評選標准，以全美持牌律師的業績為主，包括70多個法律服務領域的官司結案成功率，法律服務成交量等。從業資質、行業聲望、社會公益貢獻也是超級律師榮譽的重要評選標准。美國各州超級律師 Super Lawyer的評選，須嚴格經過的篩選程序。首先，由律師同行、第三方推荐，或由超級律師評估團隊按嚴格評選標准篩選確定初步入選名單。律師本人不可提名自己，也禁止任何爭取被提名的市場運作。第二步，在初步入選名單中，由獨立評審機搆根據律師行業的業績（官司結案成功率，法律服務成交量等）、教育背景、從業經驗、獲獎情況、法律專業著述、社區公益服務等12項指標進行嚴格評估。第三步，由同一執業領域的優秀同行組成藍絲帶小組（Blue Ribbon Panel），對候選人資格進行審核。第四步，每個候選人被按照12項指標來測定專業成就和水平，由評選機構打分，最后評估分數排名前5%的律師被確定為超級律師。

黃正東大律師在2021年度伊州超級律師評選中，以優秀的業績與社會聲望，第四次獲得“超級律師”殊榮。從業近30年的黃正東大律師擁有武漢大學碩士學位，是耶魯大學法學博士，持伊利諾伊州、紐約州律師執照，大成（芝加哥）律師事務所負責人。他在工作簽證、投資移民、親屬移民等移民法領域，公司并購、金融投資、國際貿易等商業法律服務，各類商業訴訟、民事訴訟，以及遺產信托、遺產規划等領域均取得了杰出成就與優秀的行業聲望。為客戶提供專業、高效、非常有競爭力的法律服務，在業績、行業聲望方面表現卓越，獲得美國律師界的各項殊榮與褒獎。黃正東律師所代理的客戶包括跨國公司，外商投資公司及個人。

黃正東律師在法律服務事業取得卓越成就的同時，還熱心社會公益，促進芝加哥華人社區的繁榮發展，促進中美經貿合作與友好交流。黃正東律師兼任芝加哥湖北同鄉會會長，并擔任大芝加哥華僑華人聯合會（CAAGC），美國華人科學家工程師專業人士協會（ACSE）等華人社團的法律顧問。為社區貢獻良多。

除了四次入圍“超級律師”榮譽榜之外，2019年黃正東大律師還曾獲得“美國優秀律師”（Premier Lawyers of America）頒發的“終身成就獎”。該律師界評選機搆對全美140萬從業律師的資質、業績與社會聲望進行綜合評比，僅有1%的律師能獲得“美國優秀律師”稱號，其中能獲得“終身成就獎”殊榮（Lifetime Achievement Award）的律師人數更少。

曾獲得過“美國優秀律師”榮譽者，包括聯邦最高法院、聯邦上述法院咨詢委員會委員，多家跨國法律公司的創辦人，美國總統委任的美國駐外機搆代表團成員，領導巨額集體訴訟、大型跨國并購收購交易的主要律師，全美陪審團判決結案數量最多的訴訟律師，以及各項法律領域的業界權威人士。

黃正東律師為美國訴訟律師榮譽學院正式成員

2019年1月，黃正東律師受邀成為美國訴訟律師榮譽學院（The Trial Lawyer Honorary Society/The Litigation Counsel of America）正式成員。全美僅有不足0.5%的律師、法官、法律學者能受邀加入美國訴訟律師榮譽學院。在美國140萬律師從業者中，目前只有3500名是美國訴訟律師榮譽學院程成員，比例約0.3%，是名副其實的精英俱樂部，代表了美國執業律師最頂尖的一群。應邀成為全美頂尖的華人律師成為美國訴訟律師榮譽學院成員，是對黃律師近三十年法律服務的充分肯定。

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