林軒博士牙醫診所 為您帶專業可靠的治療或護理服務！

林軒博士牙醫診所，專業可靠的治療或護理!

地址位于3201 S. Wallace St, Chicago, IL 60616(中國城附近橋港區)的林軒博士牙醫診所（Shawn Lin DDS & Associates）主要診療項目包括：植牙手術，牙齒根管治療，牙周疾病治療，陶瓷牙冠牙橋，高科技數碼X光，牙齒漂白，活動假牙，兒童牙齒保健，以及各種牙齒護理/美容等。林軒博士牙醫診所擁有最先進3D電腦化檢查儀器（口腔內掃描儀，3D打印），還提供牙齒護理、深度洗牙和牙齒保健免費咨詢等的服務，專業可靠的治療或護理，為您帶來愉悅的就診體驗。

新冠疫情期間保持口腔健康最重要。為保護大家的健康，該診所將嚴格遵循CDC、IDPH、OSHA、ISDS和美國 牙科協會提出的感染控制和預防建議，制定保障安全措施，讓大家放心診治。歡迎上門或電話預約，電話: (312)842-7846，接受多種牙醫保險 。地址：3201 S. Wallace St, Chicago, IL 60616。接受白卡及多種牙醫保 險，提供臺山話、粵語、國語和英語服務。