我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

提高施打率 伊議員提案：打針換啤酒

記者陳曼玲╱綜合報導
伊州議員提案「打疫苗換一杯免費啤酒」。(pexels)
伊州議員提案「打疫苗換一杯免費啤酒」。(pexels)

根據美國普查局(U.S. Census Bureau)的資料，全美有50%以上的人尚未接種新冠疫苗，因此各州府莫不努力推廣疫苗接種以達到集體免疫的效果，伊利諾州的民主黨州眾議員扎洛斯基(Mike Zalewski)近日提出「打針(shot)換酒(shot)」的議案，希望藉此鼓勵民眾接種，尤其是推動仍在猶豫的年輕人或大學生盡快施打。

扎洛斯基說，紐澤西州以啤酒獎勵來推廣疫苗接種成效不錯，他希望這項提案通過後的六個月期間，開放坊間有酒牌的業者自由參加免費提供酒飲給完全接種的顧客。

扎洛斯基說，他正積極努力爭取在這期議會期間通過這項法案，這樣一來，大家夏天就能享用免費喝啤酒。

Axios-Harris poll的調查顯示，全美仍有31%的人正在觀望是否接種疫苗，美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)的流行疾病學家和健康經濟學家斐格丁(Eric Feigl-Ding)說，推出獎勵策略，多少有機會讓一些因忙碌、猶豫者前往接種，然而對於從心裡拒絕疫苗的人來說，恐怕效果十分有限。

由於接種率明顯放緩，全美各地目前紛紛推出各種獎勵打疫苗的方案，例如Krispy Kreme甜甜圈於3月份提供免費甜甜圈給接種疫苗的人；西維吉尼亞州給16到35歲的疫苗接種者100元的儲蓄國債(savings bonds)；馬里蘭州給完全接種的州府職員100元獎勵；紐澤西州、康乃狄克州、和華府提供接種疫苗換免費飲酒。

其他還有紐約洋基隊和大都會棒球隊給到球場接種疫苗者免費門票；德州哈里斯郡(Harris County)通過25萬元預算買禮卡、禮物送給接種疫苗者。底特律提供帶著市民去完成施打的者，每劑50元獎金；俄亥俄州更大手筆推出打疫苗可參加百萬獎金抽獎活動。

疫苗 西維吉尼亞州 美國

上一則

進曼哈頓若被收堵車費 新州擬發補貼

下一則

打擊仇恨犯罪 馬州西田購物中心捐款2亞裔組織

延伸閱讀

南加州即日起為12至15歲少年接種

南加州即日起為12至15歲少年接種

中國以疫苗誘宏都拉斯 美批用救命援助追求政治目的

中國以疫苗誘宏都拉斯 美批用救命援助追求政治目的
陳時中宣布地方可自購疫苗 柯P轟不負責任：要就早講

陳時中宣布地方可自購疫苗 柯P轟不負責任：要就早講

12至15歲接種疫苗 部分華人：早點打早有安全感

12至15歲接種疫苗 部分華人：早點打早有安全感
疫苗好處大於壞處 專家建議儘早接種

疫苗好處大於壞處 專家建議儘早接種
遭教練長期性侵 知名運動員亨尼西狀告洛斯蓋圖高中

遭教練長期性侵 知名運動員亨尼西狀告洛斯蓋圖高中

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案