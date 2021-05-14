提高施打率 伊議員提案：打針換啤酒

伊州議員提案「打疫苗換一杯免費啤酒」。(pexels)

根據美國 普查局(U.S. Census Bureau)的資料，全美有50%以上的人尚未接種新冠疫苗 ，因此各州府莫不努力推廣疫苗接種以達到集體免疫的效果，伊利諾州的民主黨州眾議員扎洛斯基(Mike Zalewski)近日提出「打針(shot)換酒(shot)」的議案，希望藉此鼓勵民眾接種，尤其是推動仍在猶豫的年輕人或大學生盡快施打。

扎洛斯基說，紐澤西州以啤酒獎勵來推廣疫苗接種成效不錯，他希望這項提案通過後的六個月期間，開放坊間有酒牌的業者自由參加免費提供酒飲給完全接種的顧客。

扎洛斯基說，他正積極努力爭取在這期議會期間通過這項法案，這樣一來，大家夏天就能享用免費喝啤酒。

Axios-Harris poll的調查顯示，全美仍有31%的人正在觀望是否接種疫苗，美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)的流行疾病學家和健康經濟學家斐格丁(Eric Feigl-Ding)說，推出獎勵策略，多少有機會讓一些因忙碌、猶豫者前往接種，然而對於從心裡拒絕疫苗的人來說，恐怕效果十分有限。

由於接種率明顯放緩，全美各地目前紛紛推出各種獎勵打疫苗的方案，例如Krispy Kreme甜甜圈於3月份提供免費甜甜圈給接種疫苗的人；西維吉尼亞州 給16到35歲的疫苗接種者100元的儲蓄國債(savings bonds)；馬里蘭州給完全接種的州府職員100元獎勵；紐澤西州、康乃狄克州、和華府提供接種疫苗換免費飲酒。

其他還有紐約洋基隊和大都會棒球隊給到球場接種疫苗者免費門票；德州哈里斯郡(Harris County)通過25萬元預算買禮卡、禮物送給接種疫苗者。底特律提供帶著市民去完成施打的者，每劑50元獎金；俄亥俄州更大手筆推出打疫苗可參加百萬獎金抽獎活動。