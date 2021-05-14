芝白襪與小熊球場 推出接種球迷座位專區
針對伊利諾州州長普立茲克提出的芝加哥白襪棒球隊與小熊隊主場觀賽的放寬規定，白襪及小熊隊表示，兩者將分別於24日、28日開始，將入場觀眾的客容量提高到60%，兩球場並會提前推出「完全接種球迷座位區」。
球場靠近芝加哥華埠的白襪隊表示，目前已規劃從24日與聖路易紅雀隊的比賽起，開放2萬4300名(六成容納量)球迷入場；一般可容納4萬1000名觀眾的小熊球隊球場，則會從28日與辛辛那提紅人隊的比賽開始，開放六成球迷(約2萬5000人)入場。
白襪隊行銷負責人柏依爾(Brooks Boyer)說，球隊一直在為這一刻努力，更期待更多球迷能夠遵守規定回到球場，他說，從4月重開球場後，球迷們表現良好，因此球場對於進一步開放充滿信心。
此外，白襪隊在15、16兩日的四場球賽，將規劃推出兩個「完全接種球迷座位區」，區號為 108-109，屆時想要坐在這兩區的觀賽者，購票時可表明已經打完疫苗，並出示身分證、疫苗卡，這兩區的觀眾將不需要維持社交距離，白襪隊並將從24日起於球場設置兩處疫苗施打站，當場接種者可獲得25元白襪禮卡。
小熊隊也將在17到20日間的球賽中，推出完全接種者座位區，有意購買這區球票者，同樣需要出示相關證件。
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