芝白襪與小熊球場 推出接種球迷座位專區

針對伊利諾州州長普立茲克提出的芝加哥 白襪棒球隊與小熊隊主場觀賽的放寬規定，白襪及小熊隊表示，兩者將分別於24日、28日開始，將入場觀眾的客容量提高到60%，兩球場並會提前推出「完全接種球迷座位區」。

球場靠近芝加哥華埠 的白襪隊表示，目前已規劃從24日與聖路易紅雀隊的比賽起，開放2萬4300名(六成容納量)球迷入場；一般可容納4萬1000名觀眾的小熊球隊球場，則會從28日與辛辛那提紅人隊的比賽開始，開放六成球迷(約2萬5000人)入場。

白襪隊行銷負責人柏依爾(Brooks Boyer)說，球隊一直在為這一刻努力，更期待更多球迷能夠遵守規定回到球場，他說，從4月重開球場後，球迷們表現良好，因此球場對於進一步開放充滿信心。

此外，白襪隊在15、16兩日的四場球賽，將規劃推出兩個「完全接種球迷座位區」，區號為 108-109，屆時想要坐在這兩區的觀賽者，購票時可表明已經打完疫苗 ，並出示身分證、疫苗卡，這兩區的觀眾將不需要維持社交距離，白襪隊並將從24日起於球場設置兩處疫苗施打站，當場接種者可獲得25元白襪禮卡。

小熊隊也將在17到20日間的球賽中，推出完全接種者座位區，有意購買這區球票者，同樣需要出示相關證件。