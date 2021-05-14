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伊州防疫今鬆綁 5萬張六旗樂園門票送接種者

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
為鼓勵接種疫苗，伊州將送出五萬張位於葛尼市六旗樂園的門票。(六旗樂園臉書)
為鼓勵接種疫苗，伊州將送出五萬張位於葛尼市六旗樂園的門票。(六旗樂園臉書)

伊利諾州州長普立茲克13日表示，今天(14日)起，全州進入防疫最後第五階段前的「過渡期」(bridge phase)，預計6月11日恢復全面開放，為鼓勵民眾接種，州府與六旗主題樂園(Six Flags theme parks)合作，將送出五萬張免費門票給新接種疫苗的民眾。

此外，他也宣布，芝加哥小熊棒球隊與白襪球隊的球場，也將開闢「完全接種者特別座位區」，這一區的球迷將不計入場地最高人數限制的範圍。

該州也大張旗鼓準備重振旅遊市場，普立茲克表示，州府將撥出600萬資金，全力促銷州內旅遊，希望在今年夏季能夠加速吸引遊客回歸。

普立茲克表示，伊州即日起進入「過渡期」階段，所有的博物館、遊樂園、公園與動物園，都允許六成的客容量入場，此外，戶外大型活動也放寬到1000平方呎可容許30人就坐的標準。

其他過渡期的防疫鬆綁，還包括大型會議與展覽的人數，最高可到1000人或六成客容量，這項標準也適用於表演廳。

過渡期是伊州在進入最後全面開放階段的緩衝期，預計維持28天，目前伊州預定在6月11日全面重開，換句話說，所有的場地人數限制將全部鬆綁，但普立茲克特別提到，進入全面重開後，口罩令將繼續施行，直到聯邦疾病防治中心CDC解除該命令為止。

他鼓勵12到15歲的青少年踴躍接種，同時也宣布將免費送出五萬張六旗樂園的門票給新接種民眾，在此同時，州府也將在6月5日、6日，於六旗位於葛尼市(Gurnee)的大美國樂園(Great America)設立疫苗行動施打站。

普立茲克說，經過一整年的疫情衝擊，迫使大家很多時候必須待在家中，幸而疫苗的問世，讓新冠疫情獲得了一定程度的控制，民眾生活也可望恢復正常，普立茲克說，伊州即日起「就是開車遊伊州的最佳時機」。

州府投入高達600萬經費，推出「趣味與美麗」(fun and beauty)的促銷活動，希望吸引州民以及鄰近州別的居民，趁此機會欣賞伊州之美，除了針對伊州景點所拍攝的影片播出外，透過網站：www.enjoyillinois.com，可以查詢到各種旅遊路線建議。

普立茲克說，近日一份調查顯示，約半數的美國民眾都計畫在今年夏季出遊，其中大多數人都計畫開車旅遊，而這種旅遊方式預期刺激州內觀光。

伊州66號公路自駕遊深受歡迎。(enjoyillinois.com截圖)
伊州66號公路自駕遊深受歡迎。(enjoyillinois.com截圖)

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