施工近7年 芝海軍碼頭空橋完工

靠近海軍碼頭的空橋終於完工啟用。(芝加哥市長辦公室提供)

歷經長達近七年的施工，專給單車騎士和行人使用的海軍碼頭空橋(Navy Pier Flyover)終於完工，芝加哥 市市長萊特福特說，空橋將把湖畔步道 的南區與北區完成連結，民眾走路或騎車時，可以全程使用步道，而不用繞行一般道路。

這座空橋耗資高達6400萬元，全長1750呎、寬16呎，空橋橫跨俄亥俄街(Ohio St.)到芝加哥河南側，該工程從2014年啟動，原本預計在2018年完工，後來延至2019年中，再延至2019年底，之後又多次拖延，直到10日才全部完成並開啟使用。

芝加哥交通局(Chicago Department of Transportation，CDOT)指出，之前由於安全的考量使工程進度延後，主要因為空橋旁的湖岸大道橋梁(Lake Shore Drive bridge)要先完成整修後，才能加蓋新的平台，空橋最後階段的工程是打通並穿過兩座橋屋，以及拓寬使用多年的人行步道；此外，州府經費延遲撥款，也造成工程進度落後。

萊特福特說，在空橋完成前，行人和單車騎士必須車輛共用湖岸大道橋梁下方的路面，不安全且不方便，且這條高架的空橋也彌補了全長18.5哩的湖濱步道(Lakefront Trail)的中斷路段，「即日起騎單車可以從71街到好萊塢大道(Hollywood Ave.)暢通無阻」。

空橋在海軍碼頭附近的部分，使行人避免穿越幾個湖濱道路擁塞的十字路口，像是格蘭街(Grand St)和伊利諾街(Illinois St)，步道並向南延伸到芝加哥河橋(Chicago River Bridge)，向北到珍亞當斯公園(Jane Addams Park)，向東有匝道通往海軍碼頭，部分空橋有樓梯與地面相連。

42區區長瑞利(Brendan Reilly)說，長期存在的交通瓶頸終於獲得解決，未來不論行人、單車騎士以及汽車 駕駛的安全都會有更佳保障。