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芝華埠首個定期施打站17日啟動 每周一、三、五免預約

特派員黃惠玲／芝加哥報導
培德中心17日起將推出定點定期的免預約疫苗接種。(馬靜儀辦公室)
培德中心17日起將推出定點定期的免預約疫苗接種。(馬靜儀辦公室)

芝加哥華埠首個定點定期疫苗施打站，17日起在培德中心推出，民眾屆時不需預約即可直接前往接種，此外，市府一項各族裔、年齡層的新冠疫苗接種統計顯示，該市亞裔人口至少逾半已施打一劑疫苗(52%)，比率僅次於白人(53.7%)，非裔接種率最低只有31.1%，隨著陸續開放16、17歲以及12到15歲的青少年施打，接種率可望提高。

培德中心主任吳常義表示，棱鏡醫療實驗室(Prism Health Labs)從17日開始，將於每周一、三、五的上午8時30分到下午4時，在位於華埠永活街的培德中心推出疫苗接種服務，所有想要施打民眾，不需預約，只要攜帶身分證件(如駕照、綠卡、護照等)，即可直接到該中心接種。

不過，儘管13日起12到15歲的青少年也可以接種疫苗，但僅限於輝瑞，而現階段培德只有莫德納疫苗(Moderna)供接種，所以需年滿18歲及以上才可施打。

培德中心地址：2216 S. Wentworth Ave., Chicago, IL 60616。

芝市衛生局數據指出，到10日為止，該市已經有126萬8241人施打至少一劑疫苗，照族裔接種率多寡，依序為白人、亞裔、拉丁裔(37.5%)、非裔；而完全接種比率，則依序為白人(42.4%)、亞裔(38.6%)、拉丁裔(27.2%)、非裔(22.4%)。

以年齡層區分，65歲及以上的至少接種一劑疫苗的比率為67.9%，18歲及以上則為58.6%，完全接種率前者族群為57.9%，後者為44.4%。

針對疫苗供給情況，伊利諾州衛生廳表示，截至11日，該州已經施打超過1000萬劑的新冠疫苗，過去七天的平均單日接種數量為8萬3887劑，而過去一周每天的平均感染數則已降到2000以下。

疫苗 亞裔 非裔

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