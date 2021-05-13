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允許陌生人遠端登錄電腦 伊州男子痛失20萬

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)
FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)。(pexels)

「就這樣一通電話，把我銀行裡的退休老本10萬元全部清空，還用我的名義貸款取走10萬」，住在伊利諾州艾姆伍德公園市(Elmwood Park)的寬達(Jamil Qandah)經此詐騙幾乎崩潰，「這是我的全部，都沒有了」，他希望藉自身慘痛經歷，提醒所有人留意任何有關疫情的詐騙，尤其絕對不要允許陌生人遠端連線登錄自己的電腦。

寬達說，他曾經購買防毒軟體Avast，有一天他接到一名自稱該公司職員的電話，對方表示，因為新冠疫情迫使他們無法繼續提供服務，因此要退還500元的費用。

寬達信以為真，沒想到詐騙分子隔天告知因為作業錯誤而匯入好幾千元到他的帳戶，公司必須將多餘的匯款取回，並要求寬達授權讓他們從遠端進入其家用電腦。

「最大的錯誤就從這裡開始」，寬達說，對方登錄他的電腦裡後，迅速將其存在美國銀行(Bank of America)支票帳戶的10萬元轉走，另外還從他的房屋資產淨值信用貸款(Home Equity Line of Credit)取得10萬，這兩筆錢均轉入泰國一家銀行。

Avast防毒軟體公司高層布德(Christoper Budd)對此表示，他們從來沒有打電話給客戶說明退款，服務也從未中止，「每個人都應該對主動聯繫提到金錢者保持最高警戒」。

網路安全專家辛格勒(karl Sigler)說，「這種詐騙方式是一種心理戰術」，他表示，絕對不要讓任何人有權從遠端進入你的電腦存取資料，即使是電腦有問題而尋求技術支援的時候，也不要隨便給陌生人進入電腦，他提醒，很多時候不需要提供電腦權限，故障問題都可解決。

寬達發現遭詐騙後，曾跟美國銀行聯繫，但銀行拒絕賠償，美國銀行說，發生這種事情很不幸，銀行網站也不斷提醒客戶不要分享個人信息，且也告知顧客如何保護自己免於詐騙，美國銀行提到，通常這種情況下，他們會盡快聯繫收款銀行，然而寬達遭騙的20萬，轉至泰國一家銀行後，已立刻被提領一空。

聯邦調查局FBI統計，去年該局共收到1萬5421起的「技術支援詐騙」(tech support type fraud)，損失金額高達1.46億元，比2019年增加了171%。

以這類方式詐走的金錢，大部分都很難拿回來，辛格勒說，因為這些有組織的騙子，只要錢一入帳就會一轉再轉，然後將錢領光直接清空帳戶。

專家建議，防範遭遇此類詐騙的最重要方式，就是要在銀行帳號上設立「簡訊通知」，這樣一來，只要有任何異常提領，銀行就可以在最短時間通知客戶，顧客也可盡快向FBI舉報，「反應動作越快，金錢損失率就越低」。

詐騙 美國 貸款

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