政績受質疑 前芝市長伊曼紐可能接任美駐日大使

前芝加哥市市長伊曼紐傳將出任美國駐日大使。(伊曼紐臉書)

多個消息來源指出，總統拜登將選擇由前芝加哥 市市長伊曼紐(Rahm Emanuel)擔任美國 駐日本 大使，伊曼紐之前曾爭取入閣擔任運輸部長職位但失敗，之後也一度盛傳他將接任美國駐中國大使，但該職位預料將由前國務次卿伯恩斯(Nicholas Burns)出任。

芝加哥論壇報報導，英國金融時報是第一個報導此消息的媒體，目前仍不清楚拜登是否會做出官方宣布，白宮也做回應，報導提到，一旦官宣後，伊曼紐需通過參議院同意，但假使其提名是與其他幾位大使一起遞交，那麼他面臨參議院外交關係委員會個人審查的機率就會降低。

伊曼紐在擔任芝加哥市長期間，因處理非裔青少年麥唐納德(Laquan McDonald)遭警察開槍案受左翼人士嚴厲批判，他力促芝加哥為庇護城的作法，則是共和黨人批評焦點，此外，他打擊暴力犯罪成效不彰，更引起全民不滿。不過，除芝加哥執政成績受質疑外，伊曼紐一直與華府保持深厚關係。

伊曼紐在拜登當選後，也毫不掩飾想要入閣的渴望，爭取運輸部部長提名消息傳出，受到多位國會議員強力反對，最後該職位由印第安納州的前南本德市市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)上位。伊曼紐2019年離開市長職位後，一直在華爾街投資公司Centerview Partners擔任顧問，也在美國廣播公司ABC擔任政治分析師。據指出伊曼紐之前也一度力爭美國駐中國大使一職，但有多篇報導稱，拜登可能會選擇職業外交官、前國務次卿伯恩斯出使北京。

日本作為美國重要友邦，白宮也相當重視駐日人選，因此大使經歷自然必須顯赫；歐巴馬的第一任期，就由前總統甘迺迪(John F. Kennedy)之女卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)出任駐日大使。

日本方面的國家領導人則期待美國能夠派出地位高的人士擔任美國駐日大使，伊曼紐曾在柯林頓高級顧問，也擔任過國會眾議院領袖之一，且是歐巴馬白宮幕僚長的經歷，可望符合日本期許。

伊曼紐擔任芝市長期間，曾經帶領44人的代表團訪問日本與中國。