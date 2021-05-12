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迎上班族回流 芝加哥辦公樓廣設疫苗接種站

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市區瑞格利大樓將從17日起提供疫苗接種服務。(Wrigley Building )
芝加哥市區瑞格利大樓將從17日起提供疫苗接種服務。(Wrigley Building )

隨著新冠疫情和緩，許多上班族都陸續回到辦公大樓工作，伊利諾州州長普立茲克與芝加哥市市長萊特福特表示，為強化公共衛生與安全，本周起將陸續在芝加哥市區七棟辦公樓以及郊區香柏市(Schaumburg)、洛克福德(Rockford)地區的三棟大樓，提供定點接種疫苗服務。

去年3月中旬實施的居家避疫令，至少有超過60萬名在芝加哥市區辦公樓工作的上班族，因此改為遠居家上班，近來許多公司行號都開始召回員工回到辦公室工作，而要確保公眾健康與安全，提高接種疫苗比率十分關鍵。

有鑑於此，州府與芝加哥市與總部位於芝城北郊的華格林藥局合作，將在全州10棟辦公大樓設立疫苗施打站，方便員工、租客或其他民眾免預約接種。

參與此計畫的芝加哥市區七棟大樓，分別為商品市場(Merchandise Mart)、哈里斯銀行大樓(Harris Bank Building，115 S. LaSalle St.、540大樓(540 W. Madison St.)、瑞格利大樓(Wrigley Building，400-410 N. Michigan Ave.)、The Equitable Building(401 N. Michigan Ave.)、河畔廣場大樓(150 N. Riverside Plaza)以及位於311 S. Wacker Drive的65層住商混合大樓。

郊區方面，則有位於香柏市1061 American Lane的大樓，以及洛克福德市的兩處大樓(308 W. State st.以及1111 S. Alpine Rd.)均將設立施打站。

普立茲克說，由於居家上班即將結束，考慮到返回辦公室的員工可能有接種疫苗需要，因此推出了這個便利服務，接下來如果有物業東主或企業公司願意主辦接種活動，政府都會盡力協助配合。

萊特福特說，越來越多雇主開始迎接員工返回辦公室工作，市府也正在安排取消輪班的防疫措施，希望所有員工都能回到市府大樓上班，她說，現階段要提升接種率，最需要改善疫苗施打的便利性，設立辦公樓接種站將是落實全面重開後公衛安全的第一步。

其中緊鄰芝加哥河畔的瑞格利大樓，已確定從17日下午3時到5時，推出接種服務，所有租戶、員工以及一般民眾，都可以到該據點免費施打疫苗，其他大樓的開放接種時間將在近日公布。

疫苗 芝加哥 芝城

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