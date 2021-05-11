疫情讓租車價格大漲 平價「共享汽車」興起

Hertz租車去年5月申請破產。(Hertz)

國殤節連假想租車 出遊的民眾要有「荷包大出血」的心理準備，由於過去一年新冠疫情導致人們無法出門，租車公司售出旗下車隊數十萬輛汽車 ，但現在卻難以購回足量新車加入服務，造成租車難度提高，且價格大幅上漲，這些情況都間接帶動坊間平價收費的「共享汽車」(car-sharing)需求。

共享汽車的經營模式與Airbnb類似，那就是將名下的汽車放到共享車輛的平台，供有需要的顧客租用。

去年5月申請破產的Hertz租車，在2020年下半年出清了19萬8000部車輛；Avis租車公司2020年的車輛數目，比前年縮水了31%，好不容易今年春天旅遊逐漸復甦，但車廠又遭遇晶片嚴重短缺，車子產量大減，使租車公司想多買車輛加入車隊都無法如願。

Avis執行長費拉洛(Joseph Ferraro)說，現在該公司平均每天都會購入新車，同時也將現有車輛的汰換時間拉長，以因應市場強大需求。

租車市場顧問公司負責人亞布拉罕(Neil Abrams)說，種種情況下，租車價格已經超乎平常的上揚。

根據旅遊比價網站Hopper分析，今年2月份時，平均四天的租車價格為260元，到3月份時已經提高到321元，4月份此價格又增加到388元，尤其部分熱門地點的租車價格更是大幅飆漲。

其中蒙大拿州的Bozeman高居全美租車最昂貴的地區，根據Kayak網站紀錄，4月最後一周的當地單日租車價格為259元，比2019年貴了278%，夏威夷也是租車飆漲的地點之一，部分租不到一般車輛的民眾，甚至乾脆去U-Haul租搬家用的廂型車。

「共享汽車」因此趁勢而起，根據Turo調查，從2021年至今於該網站出租車輛的車主s生意都不錯，其中七成車主都計畫增購車輛加入出租。

與一般租車公司不同的是，這種租用個人車輛的方式，無機場取車中心，而需由租車者到車主指定地點拿車，還車時並需予以清潔、消毒。

Avail結合傳統租車與共享汽車模式。(Avail臉書)

以共享汽車網站Turo為例，車主可自行設定每日里程限制，汽車保險 也需額外支付。

其他提供汽車共享的Avail、Getaround的租用情況也明顯上漲，其中提供接駁車往返取車處與機場的Avail說，今年至今的預約率比去年同期增加了150%，該公司採取結合傳統租車公司與共享汽車的模式經營。

非營利車險組織Autoinsurance.org的專家亞當斯(Laura Adams)說，坊間的共享汽車平台大都有提供車主額外的保險選項，不論車主或租用車輛者都應在保險方面格外留意。