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庫存低、殺價難 二手車價格上漲逾2成

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
二手車價格水漲船高。(記者陳曼玲/攝影)
二手車價格水漲船高。(記者陳曼玲/攝影)

「現在買二手車，別想殺價」，剛剛購入一輛二手車的明州華人Susan說，雖然自己事先作了很多功課，但發現價格不像以前可以多少有議價空間；另一位華人Mike王在比價半天後，決定放棄購買價格高的二手車，直接買了新的豐田Corolla。

上述兩位消費者的實際購買二手車經歷，反映了現階段的二手車市場趨勢，由於全球電腦晶片供不應求，加上疫情期間車廠關閉，造成許多使用晶片的新車減產，使美國4月份的新車數量比去年少了48%。

根據Kelley Blue Book汽車估價服務公司說，由於民眾很難買到新車，紛紛轉買二手車，導致二手車庫存量降低，全美現有的二手車庫存量為234萬輛，比去年同期少了53萬輛。

售車網站Edmunds主管寇德威爾(Jessica Caldwell)說，現在二手車平均價比去年飆高近21%，3月份二手車舊換新(trade in)的平均價格為1萬7080元，比去年同期的1萬4160元多出約3000元。

剛找到工作的Susan說，她第一次買車很擔心車商哄抬價格，因此之前找了熟悉二手車的朋友了解，自己也做了許多準備工作，她先從網路篩選出符合預算的車款，再找時間到車商實地看車，並決定購買豐田的油電混合車Prius，「但是價格一毛都殺不下來」，她說，由於車子少客戶多，車商在價格上比往年態度強硬，最後她選擇屈服。

Edmunds數據顯示，4月份新車成交價格比原廠定價(sticker price)高出13%，但因為二手車價同樣上升，日前要為高中生兒子添購車子的Mike王說，二手車不便宜，其實花費跟一台新車差不多，幾經考慮，選擇了正在促銷的豐田Corolla新車。

Edmunds網站指出，2018年的幾種受歡迎的車款，現在都可以賣到原價的80%；而三年新廂型車(minivan)也能賣到原價的56%，假使家裡有不使用的車輛，或許可趁機出售。

二手車 豐田 晶片

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