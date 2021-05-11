芝加哥多項交通工程啟動 壅塞可能比疫情前更嚴重

珍布萊恩交流道(Jane Byrne Interchange)靠近芝加哥市區部分路段，即將進行大規模的整修。(Jane Byrne Interchange臉書)

隨著新冠疫情 逐漸和緩，越來越多駕駛重新開車上路，加上進入公路整修季節，包括珍布萊恩交流道(Jane Byrne Interchange)與三州交會收費路段(Tri-state Tollway)等兩大交通工程即將啟動，駕駛人勢將面臨塞車挑戰。

芝加哥 伊利諾大學都市運輸中心主任施利羅傑(P.S. Sriraj)說，兩大高速公路的大規模施工，完成後將一定程度的改善交通流量，而想要避免因為工程而塞車的話，最好的情況就是大部分人仍舊繼續居家上班。

不過，目前越來越多公司行號要求員工回辦公室上班，加上搭乘公共交通運輸工具人數仍低，「一旦開車上路不減反增時，這些工程將造成比疫情前更嚴重的壅塞問題」。

珍布萊恩交流道(90/94州際公路與290公路交會口)幾乎是全美最塞車的路段，而包括這個交流道在內的整建工程，從2013年開工至今都仍未完成，初步估計2022年底才會完全通車。

今年夏天起，90/94公路雙向車道都將重鋪柏油，此外，靠近哈里森街(Harrison St.)也將增設新的北向出口；亞當斯街夾傑克森大道間的橋樑，今年也會關閉施工，2022年底才會完工。

今年甘迺迪高速路出城的Edens到Harlem大道間將重鋪路面，預計年底完工。

其他整修計畫，還包括甘迺迪高速路市區到歐海爾機場 間的Cuberland大道新出口工程、Montrose大道的北面陸橋等。