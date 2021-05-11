寧領失業津貼 網約車復工慢 芝車費狂飆5倍

芝加哥地區的網約車費用水漲船高。(路透)

以「便宜、便利」而受到歡迎的Uber、Lyft等網約車 服務，在新冠疫情 加上頻發劫車事件的雙重衝擊下，導致芝加哥地區的網約車司機人數大幅下降，更直接推升了搭乘價格，「以前從家裡搭Uber到市區的Rush街，單趟約9元，現在搭一樣路線竟要付45元」，芝網約車用戶不禁大喊吃不消。

住家南環區的乘客Alice抱怨，前年年底從家裡搭網約車到市中心Rush街的費用大約為9元，到今年2月時，同樣路線車費要21元，5月初車費竟然顯示要45元，而且等車時間比以往要長一倍，「貴得離譜，候車時間又久」，已經施打疫苗的Alice說，隨著疫情緩和，現在她又改回乘搭公車，一趟只要 2.5元。

從去年3月就停開Uber的華人高大永說，當時考慮每天搭乘陌生人的風險，加上當時多數人都居家避疫，有時出去轉一天也接不到兩單生意，才決定停開，去年5月份開放網約車申請失業金，加上有額外聯邦政府津貼，基本生活費不缺，尤其網約車在芝加哥頻頻遭劫，他計畫到9月底領完失業補助後才會復工 。

德堡大學運輸專家施威特曼(Joe Schwieterman)說，網約車的經營模式是仰賴司機們主動上工，而無法控制司機們是否出門載客，然而疫情後，網約司機復工速度緩慢，公司對此也無法可管。

在車費不斷上漲下，有的顧客因此改搭公車，有的發現目前搭乘計程車的費用比網約車合理後，又重新回頭改搭計程車。

西北大學運輸中心主任馬赫馬薩尼(Hani Mahmassani)說，在更多司機回到駕駛網約車行業前，要指望車費下降希望渺茫。

對此網約車公司Lyft表示，該公司正在增加向司機提供獎勵，希望他們能夠回到市場服務，網約車公司也提到，目前開網約車每小時的平均薪資已經提高到31元。