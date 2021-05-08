我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

新冠疫情影響民眾外出旅遊意願，居家蒔花種草也因此變成許多人的休閒娛樂，尤其天氣轉暖，許多家庭紛紛在前後院種植鬱金香，不過，有民眾發現鬱金香花苞才開，卻不明原因花瓣散落一地，專業園藝網站指出，此情況很大可能是碰到動物吃花賊，要防範可在植物上噴灑辣椒粉(cayenne powder)，或在土壤表面灑上動物驅逐劑(animal repellant)。

明州愛花人黃曉文在臉書分享經驗說，花園中的鬱金香圓潤飽滿花苞整朵掉落地上，不知是兔子還是松鼠的傑作？她有遵照園藝專家建議，在整株植物上灑了辣椒粉，但美麗的花朵還是無法逃過一劫。

黃曉文說，之前曾在花圃裡發現一個大洞，曾懷疑是否有地鼠出沒，還特別請來花藝專家架設感應照相機監視，專家最後判定可能是挖掘力強大的松鼠所為。

園藝網站hyanniscountrygarden.com指出，避免動物吃花，在每次澆花後都建議於整株植物噴灑辣椒粉，下過雨後必須再灑一次；或用專用的動物驅逐劑(animal repellant )，如狐狸尿(fox urine granules)、氨水(ammonia)等灑在土壤表面，避免動物靠近。

網站還說，種在花盆裡的鬱金香球莖開花後，要盡快移到戶外種植，土要挖六吋深，盡量將球莖深埋在土裡；部分葉子埋入土裡沒關係，但不要將莖葉剪短；然後充分澆水後並施肥，可幫助球莖生長，看到葉子發黃時再行修剪，專家並建議，如果每年都想欣賞到鬱金香，最好每個秋天都埋下新的球莖。

此外，鬱金香花謝後，可保留莖葉並用液體肥料施肥，強化球莖讓明年繼續開花，假使冬天要把球莖移到花盆，應使用大的花盆，盆底需挖孔排水，才不會讓球根腐爛。

栽種鬱金香需留意防範小動物變成吃花賊。(特派員黃惠玲/攝影)
栽種鬱金香需留意防範小動物變成吃花賊。(特派員黃惠玲/攝影)

明州 疫情 臉書

上一則

新州去年房價上漲最快郵編 澤西市包攬前6

下一則

助商業復甦 華府推「戶外辦公」 提供免費網路、辦公桌椅

延伸閱讀

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職
中小企業如何留住優秀員工與關鍵人才？

中小企業如何留住優秀員工與關鍵人才？
物價全都漲…專家：秋季以後 物價才可能降低

物價全都漲…專家：秋季以後 物價才可能降低
女性接種新冠疫苗後淋巴結腫大 專家：正常反應

女性接種新冠疫苗後淋巴結腫大 專家：正常反應
印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬

印度增3780死再創高 專家估會更嚴重 7月底死亡破百萬
貨櫃輪運費 再衝新高 歐美消費需求強勁 企業大舉補貨 專家估今年市況「高燒不退」

貨櫃輪運費 再衝新高 歐美消費需求強勁 企業大舉補貨 專家估今年市況「高燒不退」

熱門新聞

華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）

2021荷包大失血 食物、汽油、機票、建材、房價漲不停

2021-05-05 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這