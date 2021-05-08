鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

新冠疫情 影響民眾外出旅遊意願，居家蒔花種草也因此變成許多人的休閒娛樂，尤其天氣轉暖，許多家庭紛紛在前後院種植鬱金香，不過，有民眾發現鬱金香花苞才開，卻不明原因花瓣散落一地，專業園藝網站指出，此情況很大可能是碰到動物吃花賊，要防範可在植物上噴灑辣椒粉(cayenne powder)，或在土壤表面灑上動物驅逐劑(animal repellant)。

明州 愛花人黃曉文在臉書 分享經驗說，花園中的鬱金香圓潤飽滿花苞整朵掉落地上，不知是兔子還是松鼠的傑作？她有遵照園藝專家建議，在整株植物上灑了辣椒粉，但美麗的花朵還是無法逃過一劫。

黃曉文說，之前曾在花圃裡發現一個大洞，曾懷疑是否有地鼠出沒，還特別請來花藝專家架設感應照相機監視，專家最後判定可能是挖掘力強大的松鼠所為。

園藝網站hyanniscountrygarden.com指出，避免動物吃花，在每次澆花後都建議於整株植物噴灑辣椒粉，下過雨後必須再灑一次；或用專用的動物驅逐劑(animal repellant )，如狐狸尿(fox urine granules)、氨水(ammonia)等灑在土壤表面，避免動物靠近。

網站還說，種在花盆裡的鬱金香球莖開花後，要盡快移到戶外種植，土要挖六吋深，盡量將球莖深埋在土裡；部分葉子埋入土裡沒關係，但不要將莖葉剪短；然後充分澆水後並施肥，可幫助球莖生長，看到葉子發黃時再行修剪，專家並建議，如果每年都想欣賞到鬱金香，最好每個秋天都埋下新的球莖。

此外，鬱金香花謝後，可保留莖葉並用液體肥料施肥，強化球莖讓明年繼續開花，假使冬天要把球莖移到花盆，應使用大的花盆，盆底需挖孔排水，才不會讓球根腐爛。