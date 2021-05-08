芝加哥房租拖欠逾10億 房東陷法拍危機

疫情前，只要房客拖欠房租，房東可依法申請強制驅趕房客。(Neighborhood Building Owner's Alliance臉書)

新冠疫情期間以來，為保護無力繳租的房客，實施了禁止逼遷令(eviction moratorium)，許多房東 卻因此收不到房租而面臨物業可能遭法拍危機。

芝加哥 鄰里物業東主聯盟(Neighborhood Building Owner's Alliance)主席葛拉瑟(Michael Glassr)說，「這項措施讓我們很多人都為支付帳單而掙扎」，他說，統計顯示，從去年3月至今，芝加哥地區拖欠的房租總額已高達10億元。

伊利諾州 出租物業東主協會(Illinois Rental property Owners Association)指出，房東們並不想驅逐那些正處於經濟危機中的房客，但「我們發現有太多人根本沒有遭遇新冠困境，而是在利用該禁令獲利」，協會說，在房東因為收不到房租面臨物業恐遭法拍時，不應容許這種行為存在。

疾病防治中心去年9月宣布的全國禁止逼遷令效期於今年1月底屆滿，拜登總統上台後宣布延長至4月，後來又延至6月30日，日前華盛頓特區聯邦地區法院法官曾一度宣布，該禁止逼遷令逾越權限，但司法部立即提出緊急上訴，聯邦法院法官當天態度軟化，同意暫緩廢除禁止逼遷令。

葛拉瑟說，一些比較小規模物業的房東，在苦撐好幾個月收無房租後，幾乎都陷入了財務危機。

伊利諾州方面，州長普立茲克才宣布將此命令延長執行到5月底，雖然這對許多租客是個好消息，但已經好幾個月沒有拿到房租的小房東，卻可能因此面臨房子遭法拍的危機。

伊州出租物業東主協會法務部主任亞雷納(Paul Arena)說，房東因此收不到房租而失去財產，不是協會樂見的情況。

該協會去年並採取法律行動，對法院提出控訴來試圖推翻該禁令，然而最後並未成功，協會目前已提出上訴，仍在等待法院判決。