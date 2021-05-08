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疫情期禁遷令糾紛多 華人房東拆鎖趕人遭投訴

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
疫情期不論是房客或房東都有不同的困難，大都會租客組織呼籲加強溝通。(特派員黃惠玲/攝影)
疫情期不論是房客或房東都有不同的困難，大都會租客組織呼籲加強溝通。(特派員黃惠玲/攝影)

一名在芝加哥河林村(Village of River Forest)的華人房東劉倫牧(LonMu Lau，音譯)，因非法把獨棟屋改造為多單位的出租房而遭當地市府判定「危害健康、安全與住民福利」，近日他又被租客投訴，稱未遵照「禁止逼迫房客遷出」命令，強行拆除房客的門鎖驅離房客引發糾紛。

ABC第七頻道報導，租住劉倫牧房屋的房客史托克斯(Selina Stokes)投訴，房東在疫情期間突然要求她搬走，而且沒有給予適當通知，也毫不同情房客可能面臨的困境，她說，自己本來有兩份工作，因疫情都慘遭裁員，後來申請了聯邦政府的租金補助，並拿到3500元付給了劉作為房租。

然而近日「房東突然給了我一張書面通知，我要求他給我時間安排，房東竟然就開始拆掉我的房鎖」，史托克斯最後搬走了，但她對於劉的作法十分不滿。

對此，劉倫牧表示，河林村在今年2月初以房屋改建成多單元公寓出租的原因，判定「房子危害健康、安全及居民福利」，他說，河林村還要求所有住戶必須搬走，所以他才會去執行指示。

不過，此說法未獲得村政府支持，該村政府說，市府有在跟屋主討論違規問題，但並未要求任何人必須遷出該房屋。

大都會租客組織(Metropolitan Tenants Organization)執行主任巴勒特(John Barlett)說，根據法律，房東沒有修復房鎖絕對是非法行為，房客可打電話報警。

巴勒特說，疫情期間房東霸凌房客的案例大幅增加，「其中房東突然換掉出租單位的門鎖，使房客無法進入的案例，比疫情前提高兩倍」，根據該組織統計，從2020年3月至今，芝加哥地區至少有600個租戶舉報遭房東霸凌，這些違法行為包括換鎖、拆掉門鎖或大門，或將水電供應停掉等，其中芝加哥第六區的這類舉報最多，22區居次。

他說，對房東與房客來說，大家都很困難，彼此加強溝通才能比較順利解決事情。

房東 疫情 芝加哥

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