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百年創舉 芝水資局首本中文書「它去哪裡了？」問世

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥大都會水資源處理局華裔委員馮妙燕。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥大都會水資源處理局華裔委員馮妙燕。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥大都會水資源處理局(Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago，MWRD)成立132年來，第一本有關水處理過程的中文版書畫冊「它去哪裡了？雨水科學探險家一起探險」問世了，該局華裔委員馮妙燕((Josina Morita)說，這本書是水資源局致力強化華裔社區服務的開端，未來將陸續推出系列中文讀物，讓華人參與環保、獲得政府資訊等方面，不會因為語言文字而受到隔閡。

馮妙燕為水資源處理局第一位華裔委員，她從2016年競選成功後連任至今，過去幾年，馮妙燕十分積極推動華埠水資源保護項目，同時也致力改善亞裔權益，她也是伊利諾州亞裔核心工作小組(Asian American Caucus)的主席。

馮妙燕(左)將「它去哪裡了？」中文書送到興氏小學。(特派員黃惠玲/攝影)
馮妙燕(左)將「它去哪裡了？」中文書送到興氏小學。(特派員黃惠玲/攝影)

催生出版系列水資源中文版書刊的馮妙燕，日前攜帶第一批印製的「它去哪裡了？」中文書畫冊，前往華埠興氏小學贈書，並由興氏小學校長梅绮雯代表接受，梅綺雯說，興氏小學有很高比率的雙語學生，「這本書對於興氏非常重要，尤其裡面不僅有全中文的科普知識，還有中英文對照的遊戲與詞句，最後並附有評量測試與遊戲頁，對老師與學生都是非常有益的補充教材」。

馮妙燕說，她將陸續將這本新出版的中文書刊，分送到華埠附近的幾所華生多的小學，她也提到，水資源局的全體委員已經通過決議，將把所有該局的英文相關書籍，逐一推出中文版，5月正逢亞裔傳統月，這項決議也為今年亞裔月寫下新的篇章。

興氏小學校長梅綺雯表示，這本中文書對教師、學生都非常實用。(特派員黃惠玲/攝影)
興氏小學校長梅綺雯表示，這本中文書對教師、學生都非常實用。(特派員黃惠玲/攝影)

她特別感謝華埠更好團結聯盟提供的翻譯合作，讓這本水資源局的首本中文書在短短兩個月內完成出版，「它去哪裡了？」的書畫本誕生，主要因為處理局經常會遇到民眾或學生詢問，家裡馬桶沖掉的水與排泄物都去哪裡了？會不會影響飲水品質？因此水資源局請了專家帶著大家一起到下水道「探險」，也讓讀者了解整個過程。

此中文版書籍，可直接上官網閱讀，網址：https://reurl.cc/bzv1Mr，如果想要索取紙本書刊，可電郵馮妙燕，郵址：[email protected]

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