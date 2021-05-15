美國人口普查局向總統提交 2020年人口普查國會席位分配結果

美國人口普查局局長迪林漢姆（ Dillingham）致辭。

美國人口普查 局日前宣佈：2020年人口普查顯示截止2020年4月1日，美國的居民人口數爲331,449,281。美國居民人口代表在50個州 (state) 及哥倫比亞特區居住的人口總量。與2010年的統計結果（308,745,538）相比，居民人口增加了22,703,743 或 7.4%。

「我們非常感謝美國公眾積極回答2020年人口普查問卷」，商務部長 Gina Raimondo 說。「全國上下克服重重困難完成了第24次人口普查。它是我們民主制度的基礎，也是我們增長和復原的動力。我還要在此感謝美國人口普查局的工作團隊，他們戰勝了前所未有的挑戰，收集和生成了高質量的資料，這些資料會爲將來多年的決策提供重要參考」。

「今天我們在這裏自豪地公佈2020年人口普查的第一批結果。這些結果充分反映了整個美國人口普查局團隊對高質量統計資料的不懈追求，它們將繼續打造我們國家的你我未來」，人口普查局代理局長 Ron Jarmin 說。「我們在向公眾公佈居民人口統計的當天還發布了資料質量指標，這對於人口普查局還是首例。我們相信，今天發佈的2020年人口普查結果達到了我們的資料品質高標準。」

census.gov 上有美國 50 個州 (state)、哥倫比亞特區和波多黎各的居民人口統計資料。

•人口最多的州 (state) 是California (39,538,223)；人口最少的是Wyoming (576,851)。

•自 2010 年人口普查後人口增加最多的州 (state)是Texas (增加了 3,999,944 人，總數達到 29,145,505)。

•自 2010 年人口普查後，人口增加最快的州 (state) 是Utah (增加了 18.4% 總數達到 3,271,616)。

•波多黎各的居民人口是3,285,874，與 2010 年人口普查的資料（3,725,789）相比下降 11.8% 。

除了新發布的統計資料，Raimondo 局長今天還向拜登總統提交了用於美國眾議院 席位分配的人口統計結果。根據美國法案第2章，使用國會定義的公式計算眾議院席位分配人口，在各州 (state) 分配美國眾議院的435個席位。

國會席位分配人口包括50個州 (state) 的居民人口，加上海外軍事和聯邦文職人員及與其同住在海外且人數可以分配到其住宅所在州 (state) 的家屬。哥倫比亞特區和波多黎各的人口在國會中沒有投票席位，所以不計入國會席位分配人口之中。海外聯邦僱員（及其家屬）的人數僅用於國會席位分配。

•在1790年人口普查後，美國眾議院的每名議員代表約34,000居民。之後，根據2020年人口普查，眾議院的規模增長了四倍多（從105席擴大到 435席），平均每名議員大約代表761,169名居民。

•根據 2020 年人口普查，Texas將增加 2 個眾議院席位，5 個州 (state) (Colorado、 Florida、 Montana、 North Carolina 和 Oregon) 每個州增加 1 個席，7個州 (state) (California、 Illinois、 Michigan、 New York、 Ohio, Pennsylvania 和 West Virginia) 每個州減少1 個席位，其餘各州 (state) 的席位保持不變。

收到國會席位分配人數後，總統會將其傳輸給第117屆國會。國會席位重新分配的第118屆國會將在2023年1月履職。

「但我們的工作並未止步」，代理局長 Jarmin 補充說。「在交付了國會席位分配人數後，我們將着手準備創建和交付重劃選區資料，這項工作受新冠病毒 (COVID-19) 的影響延誤了。」

重劃選區資料包括各州 (state) 重分或“重劃選區”立法邊界所需的當地人數。由於資料處理工作的變動、新冠病毒 (COVID-19) 對資料收集產生的延誤和人口普查局對高質量資料的承諾，各州 (state) 預計會在8月16日收到重劃選區資料，完整的重劃選區資料和便利的工具包將在 9月30日之前交付。人口普查局將在發佈資料前通知公眾。census.gov (僅英語)通過社交媒體(僅英語)聯繫我們。Virginia Hyer公眾資訊辦公室：301-763-3030/[email protected]，census.gov (僅英語)或通過社交媒體聯繫我們(僅英語)