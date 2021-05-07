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芝檢測證明 限用底城飛中航班 緊急赴中需另申請簽證

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
儘管芝加哥歐海爾機場為美聯航(UA)的主要轉運站，但目前暫停芝城直飛中國班機。(特派員黃惠玲╱攝影)
儘管芝加哥歐海爾機場為美聯航(UA)的主要轉運站，但目前暫停芝城直飛中國班機。(特派員黃惠玲╱攝影)

中國駐芝加哥總領事館僑務組組長盧曉暉在一場「新冠疫苗與雙陰檢測政策」雲端座談會中，說明了有關到中國的最新規定，他表示，因目前芝加哥歐海爾機場直飛中國航班仍未恢復，如在芝城接受新冠雙檢測者，僅能選擇在底特律機場搭機。

此外，中國10年簽證與其他類簽證現階段暫時停用，如有緊急需要，必須重新申請單次入境簽證，他提醒，疫情期感染風險仍在，大家「非必要，非緊急，不旅行。」

這場雲端會議由美中亞裔健康協會主辦，吸引近千人上線參與，該會行政主任劉紅說，會中除邀請盧曉暉講解雙檢測政策要點外，加州大學舊金山分校藥物學博士江凱文(Calvin Jiang，音譯)也在會中解說了新冠疫苗的利弊與功能。

盧曉暉說，目前芝加哥機場暫時未恢復直飛中國航班，大芝加哥區的人士赴中，需選擇到東西岸或底特律機場搭機，不過，假使旅客在芝加哥辦理「雙檢測」證明，則只能到底特律搭乘達美航空班機飛中國。

旅客如選擇到洛杉磯、紐約等有直飛中國班機的機場搭機，則要提前至少三天到當地接受雙檢測，換句話說，縱使取得芝加哥的有效檢測報告，也無法在東西岸機場登上飛中國班機。

目前駐芝中領館負責審核到底城機場的雙檢測證明，有需要者可到領館網頁(http://www.chinaconsulatechicago.org)查詢三家提供檢測的機構信息，如有疑問，可電郵：[email protected]

盧曉暉說，現階段中國核發的10年簽證、商務簽證都暫時停用，如果有「緊急人道或必要的科技、商務活動」必須到中國的外籍人士，可電郵到領館提出「緊急簽證」申請，郵址：[email protected]，他提醒申請者別忘了附上相關證明文件，如經承辦人員審核通過者，將發給三個月有效的單次入境簽證。

他也補充，目前「雙檢測」中IgM抗體檢測，主要為針對S蛋白的IgM抗體檢測，接種非滅活疫苗(包括輝瑞、莫德納、嬌生)後，針對S蛋白的IgM抗體檢測可能出現陽性結果。

為區分出現陽性反應是因為接種疫苗還是感染病毒所致，已完成疫苗接種且計畫從底特律搭機赴華乘客，一旦S蛋白的IgM抗體檢測為陽性，在申請健康碼時，除提交顯示姓名的機票行程單、雙檢測報告、現場採樣照片或實驗室收據外，還應上傳針對N蛋白的IgM抗體檢測報告、「疫苗接種聲明書」及接種憑證。

此外，由於不少華人詢問有關中國護照過期需辦理更新事宜，盧曉暉說，中國籍乘客要辦理護照或旅行證，需提前在線預約，網址：https://reurl.cc/L0EZ13，或致電中文專線(312)453-0212。

駐芝中領館僑務組組長盧曉暉。(雲端座談會截圖)
駐芝中領館僑務組組長盧曉暉。(雲端座談會截圖)

檢測 中國 機場

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