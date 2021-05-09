我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

太古廣場 5/23舉辦慶祝亞裔傳統文化月活動

本報芝加哥訊
賓主致辭預祝活動完滿成功。
賓主致辭預祝活動完滿成功。

芝加哥地區華僑華人聯合會與聯豐集團太古廣場聯合舉辦慶祝亞裔傳統文化月（Asian Pacific American Heritage Month）活動。為此，主辦單位日前舉辦記者招待會宣布，將于5/23下午二時在太古廣場（4330 E. New York St.,Aurora, IL 60504。）舉辦首場慶祝亞裔傳統文化月活動。活動并安排了豐富多彩的文化表演，餐飲美食，購物休閑，還有數千元獎品和禮券為亞裔月助興。當天新聞發布會由21世紀地產公司CEO黃先維主持，出席活動的各界嘉賓包括：福建總商會會長鄭時坦，美中餐飲聯合會主席胡曉軍，華商會副會長李健明，香港華協會會長陳健明、ArchDMC建筑設計師鄭皓，芝加哥婦女商會會長倪愛榮、芝加哥溫州同鄉會名譽會長朱萍萍、東北華人協會董事長楊維、河南同鄉會會長張懷波等。與會者紛紛應邀致辭預祝活動完滿成功。

這是太古廣場首次舉辦慶祝亞裔傳統文化節日。聯豐集團董事長倪舉凌在會上介紹了亞裔傳統文化月的由來，他說，五月被正式指定為亞裔傳統文化月，是為了紀念亞裔為美國作出的巨大貢獻，宣揚亞裔文化。今年因為疫情，亞裔社區受到前所未有的挑戰，很多商戶受到影響和損失。此次在獨具東方特色的太古廣場推出系列慶祝活動，希望可以把太古廣場變成西郊中國城，讓西郊華人也感受到唐人街亞裔月的氛圍。同為主辦方的華聯會理事長汪興無也在致辭時表示，雖然亞裔傳統文化月在芝加哥中國成已經舉辦過很多次，但這次在西郊舉行，尚屬首次。汪興無聲稱，近期的疫情和對亞裔的種族仇恨，更增加了華裔社區困難，他希望大家注意疫情期間的防疫安全措施。

太古廣場建筑設計師鄭皓也在會上向大家介紹了太古廣場第二期工程的設計理念，將會延續亞洲主題的生活中心設計，鄭皓表示，第二期工程是在太古廣場原來基礎上擴建約53,000尺商用面積，商鋪、辦公樓現正全面招商。詳細資料可以聯絡Aurora銷售中心，電話630-423-6031。

為促進亞裔社區的發展與繁榮，日前，聯豐集團在芝加哥中國城萬豪春山酒店（Springhill Suites）舉行太古廣場二期工程推介會，并由該工程項目的銷售商21世紀聯盟地產邀請眾地產經紀進行商鋪、辦公樓招租推廣。歡迎咨詢！芝加哥銷售中心位於21世紀聯盟地產辦公室2301 S Archer Ave Suite 3, Chicago IL 60616. 電話312.428.9123 微信號 C21-HMC。

出席活動的各界嘉賓。
出席活動的各界嘉賓。
聯豐集團在芝加哥中國城萬豪春山酒店舉行太古廣場二期工程商鋪、辦公樓招租推介會。
聯豐集團在芝加哥中國城萬豪春山酒店舉行太古廣場二期工程商鋪、辦公樓招租推介會。

亞裔 芝加哥 疫情

上一則

西聯匯款-維高vigo 全球匯款特快5分鐘到賬

下一則

賭博、體育博彩引入德州 今年勢難合法

延伸閱讀

芝城夏季樂音重飄揚 美食節、市集也回來了

芝城夏季樂音重飄揚 美食節、市集也回來了

表彰亞裔社區貢獻 劉錦方場華裔軍人忠烈坊擬設為地標

表彰亞裔社區貢獻 劉錦方場華裔軍人忠烈坊擬設為地標
疫情若穩定 芝加哥7月4日前可望全面開放

疫情若穩定 芝加哥7月4日前可望全面開放
疫後首場大秀 芝加哥汽車展7月4日回歸

疫後首場大秀 芝加哥汽車展7月4日回歸
芝加哥市長：計畫7月4日前全面開放

芝加哥市長：計畫7月4日前全面開放
米其林指南出爐：芝加哥Alinea蟬聯3星 5家摘2星、1星17家

米其林指南出爐：芝加哥Alinea蟬聯3星 5家摘2星、1星17家

熱門新聞

華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53
2021年萬物皆漲，民眾就算看緊荷包也沒用。（KHOU 11）

2021荷包大失血 食物、汽油、機票、建材、房價漲不停

2021-05-05 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低