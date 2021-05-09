太古廣場 5/23舉辦慶祝亞裔傳統文化月活動

賓主致辭預祝活動完滿成功。

大芝加哥 地區華僑華人聯合會與聯豐集團太古廣場聯合舉辦慶祝亞裔 傳統文化月（Asian Pacific American Heritage Month）活動。為此，主辦單位日前舉辦記者招待會宣布，將于5/23下午二時在太古廣場（4330 E. New York St.,Aurora, IL 60504。）舉辦首場慶祝亞裔傳統文化月活動。活動并安排了豐富多彩的文化表演，餐飲美食，購物休閑，還有數千元獎品和禮券為亞裔月助興。當天新聞發布會由21世紀地產公司CEO黃先維主持，出席活動的各界嘉賓包括：福建總商會會長鄭時坦，美中餐飲聯合會主席胡曉軍，華商會副會長李健明，香港華協會會長陳健明、ArchDMC建筑設計師鄭皓，芝加哥婦女商會會長倪愛榮、芝加哥溫州同鄉會名譽會長朱萍萍、東北華人協會董事長楊維、河南同鄉會會長張懷波等。與會者紛紛應邀致辭預祝活動完滿成功。

這是太古廣場首次舉辦慶祝亞裔傳統文化節日。聯豐集團董事長倪舉凌在會上介紹了亞裔傳統文化月的由來，他說，五月被正式指定為亞裔傳統文化月，是為了紀念亞裔為美國作出的巨大貢獻，宣揚亞裔文化。今年因為疫情 ，亞裔社區受到前所未有的挑戰，很多商戶受到影響和損失。此次在獨具東方特色的太古廣場推出系列慶祝活動，希望可以把太古廣場變成西郊中國城，讓西郊華人也感受到唐人街亞裔月的氛圍。同為主辦方的華聯會理事長汪興無也在致辭時表示，雖然亞裔傳統文化月在芝加哥中國成已經舉辦過很多次，但這次在西郊舉行，尚屬首次。汪興無聲稱，近期的疫情和對亞裔的種族仇恨，更增加了華裔社區困難，他希望大家注意疫情期間的防疫安全措施。

太古廣場建筑設計師鄭皓也在會上向大家介紹了太古廣場第二期工程的設計理念，將會延續亞洲主題的生活中心設計，鄭皓表示，第二期工程是在太古廣場原來基礎上擴建約53,000尺商用面積，商鋪、辦公樓現正全面招商。詳細資料可以聯絡Aurora銷售中心，電話630-423-6031。

為促進亞裔社區的發展與繁榮，日前，聯豐集團在芝加哥中國城萬豪春山酒店（Springhill Suites）舉行太古廣場二期工程推介會，并由該工程項目的銷售商21世紀聯盟地產邀請眾地產經紀進行商鋪、辦公樓招租推廣。歡迎咨詢！芝加哥銷售中心位於21世紀聯盟地產辦公室2301 S Archer Ave Suite 3, Chicago IL 60616. 電話312.428.9123 微信號 C21-HMC。