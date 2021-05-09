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北美雲來集講壇 【T-Earth 森众行動】論壇

本報芝加哥訊

國際佛光會北美各協會聯合舉辦2021「北美雲來集講壇」系列講座，因應「世界地球日」主題，特於4月25日舉行「T-Earth森众行動」論壇。佛光山與國際佛光會攜手喜馬拉雅自然文明保護協會，共同推出「T-Earth森众行動」，關注地球氣候變遷、緩解生態危機。通過雲端論壇，講述該行動在當今時代背景下的迫切性，以及植林復林、節能減碳等具體實施方法。本次論壇，有超過2,200位民眾透過YouTube與Zoom 平台關注聆聽。

「T-Earth 森众行動」論壇，由國際佛光會秘書長覺培法師主持，禮請到佛光淨土文教基金會執行長慧知法師、喜馬拉雅自然文明保護協會理事長楊文德博士、以及世界氣候基金會亞洲區代表胡偉杰先生參與座談。三位與談人在輕鬆對談中，帶領大家了解種樹植林、森林復育，是以最低成本達到最高減碳功能效益，有效解決地球環保危機。佛光山與佛光會非常重視這個專案，並且已與喜馬拉雅自然文明保護協會，規劃出完整的推動方案。

胡偉杰先生指出，人類正面對嚴重的氣候危機，如近年來澳洲森林大火等災難，都歸因於氣候變遷所至。根據聯合國估算，到2050年全球將有2億氣候難民。針對地球氣候危機，聯合國鼓勵推動的使用清潔能源（風力、太陽能發電）、不砍伐樹木、使用低碳交通工具、種樹、素食的五項行動。國際佛光會提倡的蔬食A計劃、T-Earth 森众行動，就已經做到了其中三項。

「T-Earth森众行動」落實佛光山星雲大師「同體共生」的理念，能究竟解決地球問題。慧知法師說談到：星雲大師也一直關注生存在這片土地的生命及其迫切需要。勉勵大眾的支持、參與此計劃，就是愛地球，就是在行佛。胡偉杰表示：該行動是個方便法門，小至個人，大到企業、政府都能參與，除了可以解決生物多樣性、水與空氣污染，更可以藉由提供工作機會，根除貧窮的問題。

復育森林，需要從土地開始，達到「生物多樣性」，楊文德博士表示：森林種植應涵蓋土壤、樹、草、花、苔蘚、蕨類，滿足及穩定自然界的五大循環，創造適合人類及動物生存的美好生態環境。「T-Earth 森众行動」以亞洲為例，選擇大葉喬木茶樹作爲樹種，該樹種茶樹起源於漢興盛於唐，與佛教淵源甚深。可以適應各種氣候及環境，是促進環境、社會、經濟及自然環境平衡發展的樹種。只要環境因緣許可，建議各地都能種植這永續又同時具備文化的樹種。

覺培法師總結表示，佛教主張生權平等，佛教徒應要感受到不忍眾生苦，眾生不僅僅是人，而是住在地球的整個生命。佛光人不僅要投入植樹的具體行動，更要從心做起，落實同體共生理念。法師並呼籲大眾，僅有「蔬食Ａ計劃」是不夠的，減少碳排放外，也要把樹種回來，並呼籲全球熱情青年投入宣導推動行列。人人支持、推廣這項計畫，讓全世界一起關注「T-Earth森众行動」。

佛誕節將至，以感念佛陀恩德，宣揚佛法之真善美，引導人們清淨身心、覺悟人生。國際佛光會芝加哥協會特舉辦「慶祝佛誕素食義賣」活動，響應環保、健康素食，提倡大家戒殺茹素，長養慈悲心，更保護地球生態環境。芝加哥佛光人藉由製作素食與大眾結緣，也鼓勵信眾在疫情期間吃素回向，凝聚善念，祈求疫情早日平息。佛誕素食義賣純手工製作，不僅有素粽，更有古早味素油飯、酸甜齋、咖喱齋、三杯菇、素菜包、素粽等精美素食，每週更將會有新菜品不斷推出。即日起開放線上預購，方便大家將美味素食帶回家與親朋好友分享。數量有限，預購速從，將於6月14日截止預購：http://www.bliachicago.org/VeggieFood.htm。

減碳 氣候變遷 疫情

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