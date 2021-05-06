餐館損失補助 華人優先申請 直接上SBA網站送件 先到先得

伊州國會眾議員戴維斯(前左三)、SBA伊州負責人史坦納(後右一)及華埠商家代表，呼籲華人餐館業者盡快踴躍申請最新的聯邦餐飲業復興基金。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、聯邦小商業管理署(SBA)伊州辦公室負責人史坦納(Robert Steiner)到訪芝城華埠 ，兩人呼籲華裔 餐飲業者，踴躍申請剛啟動的聯邦餐飲業復興基金(Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF)，該基金即起三周內優先開放華裔等少數族裔申請，審核通過者可獲得疫情 年所短少營業收入的優厚補助，申請者不需透過銀行，直接上SBA官網點選中文網頁送件即可。

戴維斯說，新冠疫情對餐飲業帶來重大衝擊，華埠地區的餐館尤其損失嚴重，他說，拜登政府了解大家的困境，推出了這項總額達286億元的補助，希望華裔業主踴躍申請，盡量爭取將疫情損失降到最低。

史坦納表示，該基金3日開始接受申請，前三周將優先開放給女性、退伍軍人、亞裔等少數族裔業送件，由於補助採取先到先得，希望大家務必把握時間盡快申請，他也提到，SBA官網(www.sba.gov)設有全中文的申請資訊及表格，華商可直接上網送出文件與表格，不像之前PPP貸款需透過銀行。

他解釋，這項補助主要計算方法很簡單，只要將2019年的總銷售收入減掉2020年總銷售收入，再減去第一輪及第二輪取得的PPP貸款，最後數字便是可獲得的RRF金額，每家店最高可得500萬元，總店最高得1000萬元，史坦納說，華裔商家屬於第一階段優先申請範圍，想要獲得這筆資金的商家，絕對會超過可發放的總金額，因此他鼓勵華人餐館業主盡快完成申請。

一般而言，若申請獲批，約14天內就可拿到補助金，該經費將直接匯入申請者的商業帳戶，不過，史坦納提醒，務必確保所有填寫資料與數據無誤，否則可能會發回修正，而修正後又得重新提出申請，屆時恐耽誤優先送件的優勢。

華埠廣場商聯董事馬森柱、芝城華商會會長麥克肖恩與董事長梅施美英、美中餐飲聯合會主席胡曉軍，以及多位華裔餐館業主都出席了這場有關RRF基金的說明會。

申請該基金中文網址：https://reurl.cc/pmGg9d，申請者也可撥打可選擇中文的服務專線(844)279-8898，但從電話完成申請者，作業時間將比直接從網頁申請久。